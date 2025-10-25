Krize tenistky Cibulkové s manželem? Prodávají svůj luxusní byt! Zvláštní vysvětlení a šílená cena
Doma to skřípe! Manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové (36) a Michala Navary (40) prochází podle slovenských médií hlubokou krizí, kterou půvabná blondýnka nevyvrací. Pár navíc prodává společný luxusní byt, důvod je ale prý jiný...
Začátky lásky mezi Dominikou a Michalem připomínají hollywoodské romantické trháky. Dominika po nezdařeném tenisovém zápase vyrazila na diskotéku, kde Michala potkala. Padli si do oka tak moc, že Navara brzy opustil své zaměstnání, aby mohl být Dominice po boku na tenisových turnajích, kvůli kterým cestovala po celém světě.
V roce 2016 se dvojice rozhodla svůj vztah zpečetit manželským slibem. Velkolepý svatební obřad hostila Katedrála svatého Martina. Po konci aktivní kariéry Cibulkové začali společně budovat rodinu. V červnu 2020 se narodil syn Jakub a o tři roky později přišla na svět dcerka Nina.
Rodinka měla svůj domov v luxusním bytě situovaném v bratislavském Starém Městě. Zdálo se, že Dominika se do tohoto místa hluboce zamilovala. Často sdílela záběry z terasy, ze které byl nádherný výhled na slovenskou metropoli. Teď je ale tento luxusní skvost na prodej!
„Už delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou byt buď kompletně renovovat, nebo ho vyměnit za něco většího. Určitě chceme městský byt a nové bydlení musí splňovat všechna naše kritéria, což bude náročné. Následně padlo rozhodnutí a pravda je, že bratislavský byt je v nabídce. Přeci jen jsme už větší rodina a líbilo by se nám něco většího. Uvidíme jak se věci vyvinou i s kupcem, takže zatím je to otevřené,“ vysvětlila Cibulková pro Nový čas.
Otázkou je, co přesně pro Dominiku znamená »něco většího«. Mezonetový byt, za který by Cibulková ráda zkasírovala bezmála 50 milionů korun, se rozprostírá na pátém až sedmém poschodí, dohromady jsou tedy spojené hned tři byty. Interiér má rozlohu 233 metrů čtverečních a terasy zabírají dalších 92 metrů.
Zvláštní vysvětlení tak jen podpořilo spekulace, že důvodem by mohla opravdu být manželská krize. Zdroje webu Šport24.sk dokonce tvrdí, že pár už spolu nežije. Fotografové Navaru navíc zachytili z bytu odvážet nějaké věci, včetně nábytku. Po svém boku měl navíc v tu dobu pohlednou Ukrajinku. I pro to ale měla Dominika vysvětlení. „Irinu znám velmi dobře. Je to naše rodinná známá. Chodí na naše oslavy a i jsme spolu byli několikrát venku. Chodí dokonce k nám domů a občas nám pohlídá i děti. Ninka a Jakubko ji mají rádi," vysvětlila. Dívka je prý současně Michalova spolupracovnice, takže spolu tráví hodně času.