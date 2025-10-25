Krize tenistky Cibulkové s manželem? Prodávají svůj luxusní byt! Zvláštní vysvětlení a šílená cena

Autor: zvo, sm
Cibulková prodává svůj byt
Dominika Cibulková prodává svůj luxusní byt.
Manželství Dominiky Cibulkové a Michala Navary prochází hlubokou krizí.
Dominika bydlí s rodinou v centru Bratislavy.
Dominika miluje svou terasu.
»Víkendové bydlení« Dominiky je synonymem luxusu.
Schody v bytě Dominiky Cibulkové.
Zaparkovaný Mercedes Dominiky Cibulkové na chodníku
Chata Dominiky Cibulkové
Vnitřek je do detailu propracovaný
Propracovaný interiér
Chata Dominiky Cibulkové
Skromný vnějšek nahrazuje vyladěnost uvnitř
Druhá chata Dominiky Cibulkové
Navaru slovenští fotografové přistihli s neznámou blondýnkou.
Cibulková údajně v posledních dnech vozí děti do nedaleké školky sama.
Spolu s neznámou kráskou Navara nakládal věci do kufru.

Doma to skřípe! Manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové (36) a Michala Navary (40) prochází podle slovenských médií hlubokou krizí, kterou půvabná blondýnka nevyvrací. Pár navíc prodává společný luxusní byt, důvod je ale prý jiný...

Začátky lásky mezi Dominikou a Michalem připomínají hollywoodské romantické trháky. Dominika po nezdařeném tenisovém zápase vyrazila na diskotéku, kde Michala potkala. Padli si do oka tak moc, že Navara brzy opustil své zaměstnání, aby mohl být Dominice po boku na tenisových turnajích, kvůli kterým cestovala po celém světě.

V roce 2016 se dvojice rozhodla svůj vztah zpečetit manželským slibem. Velkolepý svatební obřad hostila Katedrála svatého Martina. Po konci aktivní kariéry Cibulkové začali společně budovat rodinu. V červnu 2020 se narodil syn Jakub a o tři roky později přišla na svět dcerka Nina. 

Rodinka měla svůj domov v luxusním bytě situovaném v bratislavském Starém Městě. Zdálo se, že Dominika se do tohoto místa hluboce zamilovala. Často sdílela záběry z terasy, ze které byl nádherný výhled na slovenskou metropoli. Teď je ale tento luxusní skvost na prodej! 

„Už delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou byt buď kompletně renovovat, nebo ho vyměnit za něco většího. Určitě chceme městský byt a nové bydlení musí splňovat všechna naše kritéria, což bude náročné. Následně padlo rozhodnutí a pravda je, že bratislavský byt je v nabídce. Přeci jen jsme už větší rodina a líbilo by se nám něco většího. Uvidíme jak se věci vyvinou i s kupcem, takže zatím je to otevřené,“ vysvětlila Cibulková pro Nový čas

Otázkou je, co přesně pro Dominiku znamená »něco většího«. Mezonetový byt, za který by Cibulková ráda zkasírovala bezmála 50 milionů korun, se rozprostírá na pátém až sedmém poschodí, dohromady jsou tedy spojené hned tři byty. Interiér má rozlohu 233 metrů čtverečních a terasy zabírají dalších 92 metrů.

Zvláštní vysvětlení tak jen podpořilo spekulace, že důvodem by mohla opravdu být manželská krize. Zdroje webu Šport24.sk dokonce tvrdí, že pár už spolu nežije. Fotografové Navaru navíc zachytili z bytu odvážet nějaké věci, včetně nábytku. Po svém boku měl navíc v tu dobu pohlednou Ukrajinku. I pro to ale měla Dominika vysvětlení. „Irinu znám velmi dobře. Je to naše rodinná známá. Chodí na naše oslavy a i jsme spolu byli několikrát venku. Chodí dokonce k nám domů a občas nám pohlídá i děti. Ninka a Jakubko ji mají rádi," vysvětlila. Dívka je prý současně Michalova spolupracovnice, takže spolu tráví hodně času.

 

Témata:  krizeblesksportrodinaBratislavaDominika CibulkováMichal NavaramanželstvítenistaKatedrála svatých Martina a Štěpána v Mohuči

