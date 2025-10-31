Turbulence kreativce Baráka: Rodil a asistoval

Turbulence kreativce Baráka
Krásná Nikola s milovaným Antonínem.
Nikola v minulosti nepočítala, že by byla maminkou třech chlapečků.
Třetí syn Nicolas.
Antonín Barák má třetího syna.
Blondýnka Nikola je láskou Antonína Baráka
Rodina Barákových
Manželé Barákovi
Trojnásobná mamka Nikola.
Barák v dresu Sampdorie slýchá pískot vlastních fans.
Antonín Barák se stal na konci loňského léta nejdražší posilou turecké Kasimpasy. Nyní ale hraje za Janov
Antonín Barák v zápase s Portugalskem na EURO 2024
Antonín Barák v zápase s Portugalskem na EURO 2024 v souboji s Bruno Fernandesem
Antonín Barák hraje v kopačkách netradiční značky Pantofola d&#39;Oro
Antonín Barák hraje v kopačkách netradiční značky Pantofola d&#39;Oro
Antonín Barák během zápasu s Plzní

Sešel s očí, sešel z mysli, ale žije. Kreativec vynechávaný z nominací do nároďáku Antonín Barák (30) prožívá v Itálii turbulentní časy.

Fanoušci druholigové Sampdorie Janov, za kterou kope, ho několikrát vypískali. Čočku za lajdání dostal i od kouče Gregucciho. A pak to otočila Tondova půvabná choť Nikola!

Porodila mu třetího klučinu a k fotce na Instagramu napsala: „Náš malý kousek skládačky, který nám chyběl. Vítej, Nicolasi.“ Chlapeček tedy dostal jméno, které má původ v řečtině a znamená něco jako »vítězství lidu«. Pro Nikolu a jejího muže má tahle volba ale nejspíš mnohem hlubší význam.

Prvorozený syn se totiž jmenuje po tatínkovi, Antonín, prostředního chlapečka pojmenovali Dominik, a u třetího přírůstku se rodiče nejspíš pokusili přiblížit mužské variantě jména Nikola. Miminko tak evidentně »dostalo« jméno po mamince.‘

Po narození dalšího děťátka najednou byly věci růžovější a Gregucciho asistent Foti pěl na Baráka po remíze 1:1 s Empoli ódy: „Lidé by měli vědět, že přišel na svět jeho třetí syn. Antonín přesto přišel, aby odehrál zápas, a odehrál ho velmi dobře. Nahrál na gól.“

