Helcelet děkuje manželce Denise: Hurá, nevymřu po přeslici!
Oznámení, které změnilo poměry sil v atletické rodině Helceletových, vyšlo na svět již v neděli 26. října. Maminka Denisa (39) se pochlubila fotkou prvního kluka. Tatínek Adam Sebastian (34) se rozněžnil až na své narozeniny.
Měl doma pořádný »babinec«, teď se konečně dočkal kluka. „Žádný po přeslici! Dědic jména dorazil přesně včas, díky za vše, Deniso,“ smál se elitní desetibojař Adam Sebastian Helcelet (34), kterému manželka Denisa – ještě pod příjmením Rosolová někdejší překážkářská hvězda – porodila syna Theodora.
„Vítej na světě, kámo. A díky, že do rodiny přinášíš trochu víc testosteronu. Je to ten nejkrásnější dárek k narozeninám, jaký jsem si mohl přát,“ jásal atlet, který narozky slavil v pondělí. Na malého brášku se už těší i rošťandy Evelin (7) a Anastasie (4).