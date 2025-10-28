Helcelet děkuje manželce Denise: Hurá, nevymřu po přeslici!

Hurá, nevymřu po přeslici!
Šťastní rodiče.
Adam Sebastian se dočkal syna.
Denisa a Adam Sebastian Helcelet
Táta ukázal bicáky
Oslavil modrý kouř vítězoslavným gestem
Následovalo objetí
Denisa Helceletová s manželem Adamem
A byla i pusa
Další mimčo na cestě
A takhle vypadá maminka!
Denisa Helceletová (vlevo) se Zuzanou
Úspěšnější Hejnová rivalku tuze ráda porážela.

Oznámení, které změnilo poměry sil v atletické rodině Helceletových, vyšlo na svět již v neděli 26. října. Maminka Denisa (39) se pochlubila fotkou prvního kluka. Tatínek Adam Sebastian (34) se rozněžnil až na své narozeniny. 

Měl doma pořádný »babinec«, teď se konečně dočkal kluka. „Žádný po přeslici! Dědic jména dorazil přesně včas, díky za vše, Deniso,“ smál se elitní desetibojař Adam Sebastian Helcelet (34), kterému manželka Denisa – ještě pod příjmením Rosolová někdejší překážkářská hvězda – porodila syna Theodora.

„Vítej na světě, kámo. A díky, že do rodiny přinášíš trochu víc testosteronu. Je to ten nejkrásnější dárek k narozeninám, jaký jsem si mohl přát,“ jásal atlet, který narozky slavil v pondělí. Na malého brášku se už těší i rošťandy Evelin (7) a Anastasie (4).

