Reportérka Kubíčková končí na Oneplay Sport. Dost mě to mrzí, řekl Svěcený
Jedna z nejvýraznějších tváří mezi sportovními reportérkami Tereza Kubíčková opouští televizi Oneplay Sport. Naposledy se na obrazovce objevila po dnešním pohárovém osmifinále fotbalistů Nových Sadů s Plzní. Po jejím rozhovoru s trenérem Viktoriánů Martinem Hyským moderátor Petr Svěcený poprvé veřejně oznámil věc, která se v mediálním prostředí věděla delší dobu. „Děkujeme Tereze Kubíčkové. Pro ni je to poslední vystoupení pro naši televizi,“ prohlásil Svěcený.
Když Kubíčková poděkovala trenérovi Plzně Martinu Hyskému za rozhovor, zaznělo záhy poděkování ve studiu také pro ni. „Je to její poslední živé vystoupení pro naši televizi. Mně to tedy dost mrzí. Přejeme jí hodně štěstí v jejím dalším profesním životě, ve kterém se s ní snad brzy setkám,“ uvedl moderátor Svěcený.
„Po více než sedmi letech spolupráce se Tereza Kubíčková rozhodla hledat nové profesní výzvy mimo Oneplay Sport. Děkujeme jí za dlouholetou práci, energii a přínos pro naše vysílání,“ potvrdil také mluvčí televize David Solnař.
Na svém instagramovém účtu Kubíčková okomentovala, proč už dál u Oneplay Sport nebude pokračovat. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale je to jako ve vztahu. Někdy cítíte, že si od sebe potřebujete odpočinout. Je lepší říct si: Dáme si pauzu, třeba se zase někdy sejdeme. Tímto děkuji všem kolegům a těm, kteří mě provázeli. Myslím, že jsme se neviděli naposled.“
Co dál? To, že by Kubíčková neměla zmizet z médií úplně, naznačil i expert ve studiu Zdeněk Folprecht. „Já se s ní setkám velmi brzy a vím to.“
Bude tváří podcastů
Nedávno se reportérka na osobním instagramu pochlubila fotografií smlouvou s vydavatelstvím Vltava Labe Media. Kubíčková bude tváří několika podcastů, kromě už zavedeného hokejového povídání Bago nově vystupuje v pořadu Nemalé o menších sportech. Hovoří se o tom, že by se měla objevit na Sporty TV.
Odchod Kubíčkové přichází čtvrt roku poté, co zmizela z hokejových přenosů. Měly k tomu přispět i stížnosti extraligových klubů. Nejvíc propíraná byla kauza okolo hradeckého obránce Martina Pláňka po jeho semifinálovém faulu na pardubickou hvězdu Lukáše Sedláka.
Reportérka tehdy na síti X popsala atmosféru u kabin následovně. „Nevím, jestli je horší vidět nehybného Lukáše Sedláka na ledě, nebo slyšet Martina Pláňka v útrobách v emocích křičet, že to nebyl faul a že dostal pět plus do konce jen proto, že je to Sedlák a že leží,“ vyťukala Kubíčková.