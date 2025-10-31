Náhle zesnulý žokej Složil (†56): Rozkol se synem! Změnil si jméno
Šokující zpráva pro dostihový sport! Včera náhle zemřel bývalý úspěšný jezdec a poté trenér Pavel Složil (†56), jedenáctinásobný účastník Velké pardubické. Skonal přímo na závodišti...
V Radslavicích na Přerovsku žil a měl v tréninku sedm koní. V úterý oslavil 56. narozeniny, o dva dny později skonal. „Můžu potvrdit, že na dostihovém závodišti byli záchranáři i pohřební vůz,“ uvedl pro Přerovský deník starosta Hrdlička.
„Od městské policie jsme měli nahlášené úmrtí pacienta, vyjížděla tedy koronerská služba,“ přidala mluvčí záchranky Mikisková. Co se, proboha, stalo? „Jsem z toho v šoku. Ještě v úterý ve Slušovicích jsme spolu mluvili, slavil narozeniny a domlouvali jsme se, že si po sezoně sedneme i s majitelem a oslavíme úspěchy,“ hlesl žokej Adam Čmiel.
Rozkol se synem
Složil patřil mezi tuzemská dostihová esa, v roce 1997 skončil v sedle Marketplacea druhý na Velké za Váňou na Vronském. Jeho syn Pavel ho trumfl , když se v roce 2021 radoval z vítězství s Talentem. Nicméně ti dva se odcizili, syn se dokonce oficiálně přejmenoval a dostihy už jezdí jako Pavel Potěšil.