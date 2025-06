Sieglův výbuch: vulgárně urážel sudí. Ty jdi taky do p*dele, řekl delegátovi při odchodu

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 10 )

Vstoupit do diskuse ( 10 )

Jedné z velkých ikon českého fotbalu pořádně ujely nervy. V závěru utkání krajské I. A třídy mezi Říčany a Jílovištěm (4:3) se Horst Siegl v roli kouče hostů neubránil emočnímu výbuchu, když po nařízené penaltě pro domácí vulgárně urážel rozhodčího. „Běžte do p*dele, vy z*rdi,“ soptil legendární kanonýr Sparty na arbitry. S nadávkami pokračoval i po udělení červené karty a při odchodu ze hřiště, kdy slovně nešetřil ani delegáta fotbalové asociace. Za svůj výstup byl ve čtvrtek potrestán pokutou osm tisíc korun a stopku na čtyři soutěžní zápasy.

K ostrému výstupu Horsta Siegla došlo minulý týden v Říčanech, kde výběr bývalého výborného útočníka z Jíloviště nastupoval v závěrečném 30. kole středočeské I. A třídy. Souboj osmého se šestým týmem soutěže se chýlil ke konci za vyrovnaného stavu 3:3, když rozhodčí v 85. minutě nařídil pokutový kop pro domácí mužstvo, která tak rozhodlo o vítězství.

Po verdiktu sudího následně z pořádně vytočeného Siegla vytryskly emoce. Šestapadesátiletý trenér Jíloviště podle zápisu z utkání zahltil arbitry pohoršujícími, urážlivými nebo ponižujícími výroky a gesty. Krátce poté, co se někdejší fotbalový reprezentant vydal na hřiště za rozhodčím, aby ho zpražil dalšími nadávkami, viděl červenou kartu a byl vykázán z hrací plochy.

„Vy č*ráci, běžte do hajzlu, vy z*rdi za*raný, běžte do p*či,“ pronesl Siegl k trojici rozhodčích po obdržení červené karty. Na znamení nesouhlasu s jejich rozhodnutím ještě opustil technickou zónu „Ty jdi taky do p*dele,“ přidal jedenáctinásobný ligový šampion na adresu přítomného delegáta při odchodu ze hřiště.

Rozhodčí se ale nezabývali jen Sieglem. Ve stejnou chvíli, kdy na ně slovně zaútočil, byl za napadení soupeře vyloučen také obránce Adam Boruta. Po rozhodnutí disciplinární komise je ovšem patrné, že Siegl bude Jílovišti na začátku nové sezony chybět.