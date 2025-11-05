Volejbalistka Sluková před pár měsíci přišla o miminko a teď... Radostná novina
Letos na jaře se reprezentantka v plážovém volejbalu Markéta Naush Sluková (37) podělila o bolestivou zprávu. Její dcerka se měla dočkat sourozence, ale trojnásobná mistryně ČR bohužel potratila. Po několika měsících má teď ale velký důvod k radosti!
Markéta fanouškům ukázala fotku ultrazvuku, kterou drží spolu se svým mužem a dcerkou. „Jedna další malá ručka, kterou můžeme držet, jedno další krásné srdíčko, které můžeme milovat. Děkujeme ti, živote, že nám to umožňuješ,“ napsala Nausch Sluková k snímku. Je to přitom pouze pár měsíců, co se musela vyrovnat se ztrátou miminka.
„Být mámou je pro mě nejvíc. Největší dar i největší zkouška. Před pár měsíci jsme na chvíli drželi i další sen, který se rozplynul dřív, než stihl vyrůst. A přesto – nebo možná právě proto – vím, jak vzácné to je. Každé „mami“ (a že jich někdy je!). Být mámou je zázrak,“ psala tehdy zlomená volejbalistka, pro kterou šel milovaný sport stranou.
„Ptáte se mě na moje hraní. Miluju to. Ale v tuhle chvíli šlo na druhou kolej – právě kvůli tomu všemu, co jsem psala výš. Moje pinkání počká. A nebo ne. Nevím. Ale teď žiju něco jiného,“ krčila rameny maminka dcerky Mayi, která se narodila v roce 2022. A co nevidět by se měla dočkat sestřičky, nebo brášky...