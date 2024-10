Tenisová kráska Badosová: Obvinění z rasismu!

Obyčejné hůlky jí stačily k tomu, aby způsobila pořádný poprask! Španělská tenistka Paola Badosoová (26) si v Asii vyrazila na jídlo, u čehož s grimasou zapózovala. Po přidání obrázku na sociální sítě se strhla pořádná mela, při které partnerka Stefana Tsitsipase (26) byla obviněna z rasismu. Zkroušená Katalánka později přispěchala s omluvou...

Účast na China Open si tenistka Paula Badosová zpříjemnila tím, že si vyrazila na jídlo. Co ovšem následovalo poté už tak příjemné nebylo. Její trenér Pol Toledo Bague na sociální sítě přidal obrázek z restaurace, na kterém Španělka v ruce drží hůlky, kterými si protahuje oči. A právě to bylo tenisovým fanouškům trnem v oku! Badosovou totiž obvinili z rasismu.

Tenistka, která dříve otevřeně mluvila o potížích s úzkostmi a depresí, byla z celé věci zdrcená a přispěchala s omluvou. „Nikdy bych si nepomyslela, že by se to dalo interpretovat tímto způsobem. Nenapodobovala jsem Asiaty, hrála jsem si s obličejem a vráskami. Miluju Asii a mám spoustu asijských přátel. Jsou to ti nejlaskavější lidé,“ pokoušela se mírnit kritiku Španělka, která by si zpětně nejspíš přála, aby si gesto u jídla odpustila.

„Nevěděla jsem, že je to urážlivé nebo že to může být považováno za rasismus. Je mi to moc líto. Přijímám plnou odpovědnost a byla to chyba. Díky těmto chybám se poučím pro příště. Doufám, že mi rozumíte... Mám vás všechny ráda,“ snažila se obměkčit příznivce 26letá hráčka. Otázkou teď je, jestli to bude asijským fanouškům jako omluva stačit.