Unavená Marie Růžičková přiznala: Krutá diagnóza dědečka
Rodina je pro ni základ všeho. Tím hůř aktuální situaci Marie Růžičková nese. Manželka hokejové legendy Vladimíra Růžičky (62) nedávno nastínila, že se její dědeček potýká se zdravotními problémy, kvůli kterým se rozhodla nechat jej transportovat ze svého rodného Havířova na sever Čech, aby ho měla blíže a pomohla za ním každý den jezdit. Teď prozradila, co přesně dědečka trápí...
Před pár dny Marie Růžičková fanoušky vylekala několika záběry z nemocničního zařízení, ve kterém skončil její dědeček. Manželka »zlatého hocha z Nagana« se za ním ihned rozjela ze severu Čech, kde se svou rodinou bydlí, do rodného Havířova. Záhy ho nechala převézt do LDN v Čechách, aby ho měla poblíž a mohla za ním každý den dojíždět. Nyní příznivcům ozřejmila, co přesně se děje...
„Zajímalo vás, co dědovi je. Má Alzheimera. Spousta z vás to zná, píšete mi neskutečné příběhy, dáváte mi podporu a chápete mě,“ potěšilo Marii v těžké situaci. „Vlastně Alzheimer... člověk má takový svůj svět. A má bohužel dobré dny a špatné dny. Děda měl dneska ten horší, ze včerejška na dnešek jim tam docela dost zlobil,“ popsala Růžičková, která už předem hlásila, že za dědečkem bude jezdit každý den.
„Vůbec jim to nezávidím, mají to opravdu taky hodně těžké,“ smekla před personálem zařízení, kde o lidi pečují. „Dneska byl děda i takový docela skeptický. Poslouchala jsem, že je to kruté, že už by chtěl aby ho klepla pepka... Což se mně teda neposlouchá úplně nejlíp,“ povzdychla si Maruška, která by se pro svou rodinu rozkrájela.
„Ale chtěla jsem říct, že si neberu veškeré zásluhy. Samozřejmě, jezdím za ním, starám se... Ale starají se o něj hezky i v té LDN," chválila Marie, které někteří příznivci dříve navrhovali, aby si dědečka vzala rovnou domů a pečovala o něj sama. To by ale s jeho aktuálními potřebami bylo skoro nemožné, a tak svěřila Růžičková svého člena rodiny profesionálům a snaží se mu být po nejvíc nablízku.