Co řekli o Jágrovi: Největší legenda od Zátopka. Řepka zjišťoval, jestli je sparťanem
Co řekli o Jaromíru Jágrovi a o knize JÁ68 další čeští sportovci? Osobnosti z hokeje i dalších sportů mají pro legendu jen slova uznání. A nový knižní přírustek si rozhodně hodlají přečíst. K Jágrově osobě má co říct i jeho bývalý osobní trenér Marián Jelínek. Co na něm obdivuje fotbalista Tomáš Řepka? Člen Triple Gold Clubu Jiří Šlégr pak zavzpomínal, jak se štěngrovali v posilovně a připomněl, že on knihu o své kariéře ještě nemá. Knihu objednávejte >>>ZDE
David Výborný
„Společných zážitků je spousta, známe se tak třicet let. Hodně jsme toho prožili hlavně v nároďáku, v NHL jsme hráli proti sobě. Jeden z nejlepších hráčů v dějinách, vzor byl určitě nejen pro hokej, ale i pro spoustu dalších sportovních odvětví. Když byl kapitánem v Pittsburghu, suverénně vévodil NHL. Nechci říkat, že jiní top hráči proti němu byli komici, ale byli trošku jinde. Jarda byl vzor v píli a cílevědomosti. Já sám už knížku vydal, ale to je už hrozně moc dlouho. Určitě už nic vydávat nebudu. Jardova kniha bude určitě zajímavá. Je jednou z největších legend našeho sportu. Od Zátopka asi druhá největší legenda, která u nás byla. Určitě si knížku přečtu, až pojedu někam na delší dovču. A co na něm obdivuju? Jak dobře hraje karty.“
Tomáš Řepka
„S Jardou se znám už strašně dlouho, ještě z dob, když jsem byl na Spartě. Jezdil jsem se na něj dívat, když byl na Kladně. Obdivuju ho, jak se ve svém věku udržuje, že má pořád chuť. A hlava mu funguje tak, že se na zápas pořád dokáže připravit. To je až neuvěřitelné. Mně bude brzy 52 let a je pro mě nepředstavitelné, že se připravuju stejně jako on na ligu a přidávám si tréninky navíc. Pro všechny sportovce je inspirací. Musí být. Je příkladný sportovec, splňoval úplně všechny atributy, které by měl profík mít. Je to i vidět na jeho dlouhověkosti, jak ho pořád baví hokej, žije pro něj. Pro mě je to až neuvěřitelný. Jarda prostě zastavil čas. Na knížku jsem se moc těšil, fakt je nádherná. Doufám, že se o něm něco nového dozvím. Dodneška nevím, jestli fandí Spartě, jestli je sparťan, ale myslím si, že není.“
Marian Jelínek
„Než jsem šel na křest, vzpomínal jsem, že jsme se poprvé potkali v létě 1993. Bylo to na hokejové škole, kam přijel Jarda jako mladá superstar a měl se tam podepisovat dětem. Byl tam s námi čtyři dny, dopoledne se věnoval dětem a odpoledne jsme spolu trávili v posilovně a na tenise. Obdivuju na něm lásku k hokeji, k tomu, co dělá. Současná doba je trochu emočně oploštělá, a že někdo dokáže být do něčeho tak vášnivě zamilovaný, mě hrozně baví. Baví mě to na Jardovi a na mnoha umělcích a úspěšných lidech. Úryvky z knihy jsem číst nechtěl, těším se, až si ji budu číst celou. Jsem zvědavý, jestli tam má opravdu vše. O mnoha věcech jsme spolu v minulosti diskutovali a jsem zvědavý, co se o Jardovi dozvím nového. Z mnoha úhlů pohledu už ho znám.“
Jiří Šlégr
„Jarda pro mě znamená strašně moc. A tím nemyslím jenom pro mě, ale pro nás všechny. Je pořád vzorem svým přístupem ke sportovnímu životu. Odmalička byl jiný, vždycky výjimečný. Proto taky hraje dodnes. Nedá se říct, že bych k němu vzhlížel, ale vyrůstal jsem vedle něj, chtěli jsme ho vždycky porazit a být lepší než on. Zrovna my dva jsme se vždycky štengrovali, co se týkalo spíš posilování než kliček, protože já měl oproti němu ruce tvrdé. Že konečně napsal knihu, jsem strašně rád. Po každé takové legendě by tu mělo něco zůstat. Přiznávám, že sám knihu nemám. Taky jsem si to plánoval a možná k tomu někdy i dospěju, ale odhodlat se a pak to i dokončit, zatímco život běží… Máte dost starostí, povinností… Jsem rád, že to Jarda dotáhl do konce.“