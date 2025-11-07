Jágr po letech přiznal před kamerami Červenkovi: Mrzí mě, že jsem se tě nezastal
Dnes je za hokejového hrdinu, který jako kapitán přivedl loni Česko k zlatu na domácím mistrovství světa. Ne vždy ale kolem Romana Červenky panovala tak pozitivní aura. V hokejové talkshow Na puku na stanici Oneplay Sport k němu nyní od hokejové veličiny Jaromíra Jágra zazněla slova lítosti a výtky vůči anonymním kritikům na sociálních sítích. „Jak můžeš kritizovat někoho, kdo je tisíckrát lepší než ty?“ nechápala kladenská legenda.
Není to tak dávno, kdy Červenka nepatřil mezi oblíbence v projevech fanoušků. „Nechci říct, že jsem to neřešil, ale snažil jsem se o to. Chtěl jsem to brát jako motivaci,“ netajil dvojnásobný světový šampion v hokejovém pořadu Na puku s moderátorkou Innou Puhajkovou.
Sám Jágr se Červenkovi omluvil za nedostatečnou podporu. „Docela mě mrzí, že jsem se tě tehdy nezastal,“ řekl. Na sociálních sítích se dennodenně narazí na nénávistné komentáře, kterým kdysi rovněž Červenka neunikl.
„Lidi si vždy vyberou jednice, na které neúspěch svedou. Ostatním projde úplně všechno. Vůbec nechápu lidi, že se do takových kritik pouštějí. Jedna věc je, že to někdo jen říká, a druhá věc je to někam ještě veřejně psát,“ nechápal stále hrající 53letý útočník.
U Červenky se začalo obracet postupně vše k lepšímu, na MS 2022 s céčkem na dresu dovedl národní tým k zisku bronzu a prolomil medailový půst. Zejména ale všechny uchvátil svým galapředstavením, když nastřádal za deset duelů celkem 17 bodů (5+12) a suverénně ovládl kanadské bodování šampionátu.
NHL? Není záruka, že budeš dominovat
Vysloužil si rovněž ocenění pro nejproduktivnějšího hráče, nejlepšího nahrávače či figurování v All-Star týmu, kde se umístil i po zlatém šampionátu v Česku. Dokonce si vysloužil od IIHF titul Hráč sezony.
Jágr rovněž poukázal na to, že hráči z Evropy by měli příští rok na olympijském turnaji dostat přednost před hráči z farmy či třetí nebo čvrté lajny v NHL: „Není žádná záruka, že když hraješ v NHL, budeš dominovat.“
Červenka v necelých čtyřiceti letech předvádí v české extralize úctyhodné výkony. Ve středu dokonce prodloužil smlouvu s Pardubicemi až do roku 2028.