Souček se mihnul u prohry West Hamu s Liverpoolem. Krejčí je zraněný, výhra United
Manchester City porazil ve 13. kole anglické fotbalové ligy nováčka z Leedsu 3:2 a v neúplné tabulce postoupil na druhé místo. V neděli ho může předstihnout Chelsea, pokud v londýnském derby porazí vedoucí Arsenal. Dva góly vstřelil Phil Foden, ten vítězný až v nastavení. V neděli jsou na programu další duely. Manchester United otočil zápas s Crystalem Palace a vyhrál 2:1. Tomáš Souček nastoupil v úplném závěru utkání s Liverpoolem, West Ham ale prohrál 0:2. Ladislav Krejčí zápasový dres neoblékl vůbec, v nominaci totiž chyběl kvůli zranění.
Liverpool po středeční porážce 1:4 v Lize mistrů s Eindhovenem upadl do největší klubové krize za posledních 70 let, když prohrál 9 z minulých 12 soutěžních zápasů a pozice trenéra Arneho Slota začala být půl roku po zisku mistrovského titulu v ohrožení.
V tabulce se Liverpool, v jehož základní sestavě poprvé pod Slotem v lize chyběl egyptský kanonýr Mohamed Salah, posunul na osmé místo. West Ham je sedmnáctý, jen o skóre za Leedsem, který už se nachází v pásmu sestupu.
Wolverhampton bez Ladislava Krejčího, kterého do zápasu nepustilo zranění kolena, prohrál na hřišti Aston Villy 0:1 a připsal si šestou porážku po sobě. V tabulce je s pouhými dvěma získanými body a bez jediného vítězství na posledním místě s osmibodovým odstupem na devatenácté Burnley.
Trenér Guardiola na rozdíl od domácí prohry s Leverkusenem v Lize mistrů žádnou z hvězd nešetřil a favorit neztrácel čas. Hned v první minutě se Foden zapsal mezi střelce a v Premier League se mu to povedlo poprvé od poloviny září. Chorvatský obránce Gvardiol pak dal gól vůbec poprvé od začátku sezony.
Cityzens doma všech pět zápasů v anglické lize vyhráli minimálně o dva góly a vypadalo to, že si to zopakují. Jenže po změně stran střídající Calvert-Lewin po chybě Portugalce Nunese zápas zdramatizoval. Italský brankář Donnarumma pak sice vystihl Nmechovu penaltu, ale proti dorážce německého záložníka byl bezmocný. Až musel znovu vzít na sebe odpovědnost Foden.
Nováček Burnley utrpěl v Brentfordu čtvrtou porážku v řadě a zůstává předposlední. Osmdesát minut se téměř nic nedělo, ale pak padly čtyři góly. Brazilec Thiago proměnil penaltu, a když si na druhé straně stejně počínal Nizozemec Flemming, vrátil domácím vedení 11. gólem v soutěži. V tabulce střelců je Thiago druhý za Norem Haalandem z Manchesteru City. V nastavení ještě náskok Brentfordu pojistil Ouattara z Burkiny Faso.
Z trojice nováčků si vedl nejlépe Sunderland, přestože se pro něj zápas v Bournemouthu nevyvíjel dobře. Už v první čtvrthodině domácí vedli po střelách Maročana Adlího a Adamse. Ale Francouz Le Feé z penalty snížil a po změně stran dali hosté další dvě branky. Ukončili tak sérii tří zápasů bez vítězství.
Otočka United a bída Tottenhamu
Manchesteru United otočil zápas na hřišti Crystal Palace a zvítězil 2:1. Během devíti minut druhého poločasu se trefili Joshua Zirkzee a Mason Mount. Oba góly pro ně připravil kapitán Bruno Fernandes.
Crystal Palace šel do vedení ve 36. minutě gólem z opakované penalty, kterou proměnil Francouz Mateta a zaznamenal sedmý gól v sezoně. Manchester United odpověděl v 54. minutě. Nizozemský útočník Zirkzee překonal gólmana Hendersona trefou na přední tyč z téměř nulového úhlu. Na jeho branku navázal Mount, který po rozehrání přímého kopu nakrátko procedil míč skrz zeď domácích hráčů.
Newcastle se rozpomněl na formu, která mu na jaře vynesla účinkování v Lize mistrů, a poprvé od začátku sezony vyhrál na hřišti soupeře. Povedlo se mu to na půdě Evertonu, který při dvou předchozích výhrách udržel čisté konto. Tentokrát ale reprezentační brankář Pickford kapituloval už v první minutě a do přestávky ještě dvakrát.
Když ho těsně před odchodem do kabin přeloboval Němec Woltemade, začalo se z hlediště ozývat nespokojené bučení. A když jeho krajan Thiaw svým druhý gólem v zápase zvýšil na 4:0, začali diváci hlediště opouštět. Čestný úspěch domácích, o který se postaral Dewsbury-Hall, tak už mnozí z nich neviděli.
Tottenham v londýnském derby podlehl 1:2 Fulhamu, který až dosud venku získal jediný bod a pětkrát za sebou vyšel naprázdno. Tentokrát ale předvedl bleskový start a po sedmi minutách vedl už 2:0. Nizozemec Tete a Walesan Wilson překonali italského brankáře Vicaria, který Antonína Kinského opět mezi tyče nepustil.
K druhému gólu hodně pomohl nepochopitelným vyběhnutím a před třetím ho zachránil jen nizozemský obránce Van de Ven, který vykopl míč z prázdné branky. Po necelé hodiny hry snížil ghanský záložník Kudus první střelou, která mířila mezi tyče. „Kohouti“ čekají na domácí výhru v lize od poloviny srpna už šest zápasů, za necelé dva týdny budou hostit Slavii v Lize mistrů.
Aston Villa zvítězila v pátém soutěžním zápase v řadě a v neúplné tabulce se před londýnským derby mezi Chelsea a Arsenalem posunula na třetí místo. Jediným gólem o tom rozhodl Francouz Kamara, který se trefil zpoza vápna.
Nottingham Forest prohrál s Brightonem 0:2 a poprvé od říjnového angažování třetího trenéra v sezoně Seana Dycheho prohrál po čtyřech soutěžních zápasech v domácím prostředí, kde nenavázal na čtvrteční vítězství v Evropské Lize 3:0 proti Malmö. Brighton si třetím vítězstvím z posledních čtyř zápasů vysloužil posun v tabulce na páté místo.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2
Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27:12
|25
|3
Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4
Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5
Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6
Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7
Manchester Utd.
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8
Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9
Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|10
Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|11
Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21:23
|19
|12
Tottenham
|13
|5
|3
|5
|21:16
|18
|13
Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17:16
|18
|14
Everton
|13
|5
|3
|5
|14:17
|18
|15
Fulham
|13
|5
|2
|6
|15:17
|17
|16
Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17
Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|18
West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|19
Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20
Wolves
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup