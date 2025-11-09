S vámi se nefotím! Šampionka Turnaje mistryň způsobila aféru kvůli trenérovi
Coby neporažená šampionka Turnaje mistryň získala šek na 5,235 milionu dolarů (112 milionů korun), což je největší jednorázová odměna v dějinách ženského sportu. A k wimbledonskému triumfu z roku 2022 přidala druhý nejcennější titul kariéry. Přesto se Jelena Rybakinová nedokázala oprostit od kauzy, kvůli níž byl distancovaný její trenér a životní partner Stefano Vukov. A po konci Masters v Rijádu odmítla zapózovat na fotografii s šéfkou WTA Portiií Archerovou.
Byla poslední tenistkou, která si zajistila účast na Turnaji mistryň. A jako jediná zůstala neporažená i po pěti kláních v saúdskoarabském Rijádu. Jelena Rybakinová, vytáhlá Ruska reprezentující Kazachstán, znovu demonstrovala, že pokud je v pohodě, patří mezi tři nejlepší hráčky planety. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou přemohla ve finále Masters 6:3, 7:6 (0) a sezonu zakončí na páté příčce žebříčku.
„Byl to neskutečný týden. Vážně jsem od sebe nic nečekala. Že jsem došla takhle daleko, je prostě úžasné,“ žasla Rybakinová, 184 centimetrů vysoká královna es na WTA Tour. Celkem jich trefila v sezoně 516, z toho 48 v Rijádu a 13 ve finále proti Sabalenkové.
Proti Bělorusce v jedné ze žhavých rivalit na dámském okruhu snížila skóre na 6:8 a natáhla vítěznou šňůru na sklonku roku na 11 utkání. Vždyť nejprve musela vyhrát pětistovku v Číně a pak postoupit do semifinále v Tokiu (v něm bez boje přenechala finále Lindě Noskové), aby si na Masters zajistila jako poslední účast.
Její vzepětí v poslední třetině roku koresponduje se zrušením trestu jejího chorvatského kouče Stefano Vukova, jenž jí k triumfu v Saúdské Arábii už zase mohl hnát z hráčského boxu. Vukov dostal od WTA roční distanc za to, že podle vyšetřování WTA psychicky týral wimbledonskou šampionku a dalšími způsoby porušoval kodex chování.
Rybakinová se s trestem pro kouče, jenž je podle všech indicií také jejím milencem, nikdy neztotožnila. A když byla v Rijádu už coby šampionka Masters vyzvána, ať spolu se Sabalenkovou zapózuje pro fotografy vedle šéfky WTA Portie Archerové, odmítla. Na pozápasové tiskové konferenci nechtěla rozebírat důvody tohoto gesta, vyjádřila se však na téma, zda měla možnost s vedením WTA zpětně prodiskutovat trenérovu kauzu. „Byly k tomu příležitosti, ale nakonec nic neproběhlo. Takže si každý hledíme svého a tak to i zůstane,“ odvětila.
Rybakinová Vukova propustila loni před US Open, ten se výpovědi vehementně bránil. Údajně odmítl opustit její hotel na Manhattanu a zaplavil její telefon mnoha vzkazy a víc než stovkou nepřijatých hovorů poté, co mu byla zpráva oznámená zástupcem tenistky. Šanci přesvědčit tenistku, že jedině pod ním může její kariéra dál vzkvétat, tehdy ale nedostal. A do věci se na podnět členů týmu Rybakinové vložila WTA, jež začala vyšetřovat.
A byla to právě Archerová, výkonná ředitelka organizace, kdo sepsal třístránkový dopis zdůvodňující následný roční distanc pro Vukova. Stálo v něm, že porušil kodex chování, když Rybakinovou nazval „hloupou“ a tvrdil jí, že bez něj by „sbírala brambory v Rusku“. Vyšetřování dospělo k závěru, že Vukov Rybakinovou doháněl k pláči, vystavoval ji psychickému týrání a tlačil ji za fyzické hranice, což vedlo k onemocnění tenistky.
Šestadvacetiletá Rybakinová se ale postavila na stranu trenéra. Odmítala, že by s ní kdy jednal špatně. A když v květnu ovládla turnaj ve Štrasburku, oficiálně mu za to poděkovala, přestože kouč byl distancovaný a nesměl být akreditovaný na akce WTA či grandslamů, bylo mu zakázáno vstupovat do areálů či oficiálního ubytování pro hráčky. Osmatřicetiletý trenér už ale v tu dobu dál s Rybakinovou pracoval v pozadí. A během letošního srpna mu byl nakonec po jednání s WTA distanc předčasně zrušen.
Poprvé mohl být Chorvat oficiálně v její přítomnosti na turnaji při srpnovém Cincinnati a Rybakinová od té chvíle vyhrála 22 z 26 utkání. Tak silný vliv na ni má muž, který z ní dokázal udělat hvězdu. Rodák z chorvatské Rijeky sám mezi profesionály neprorazil a odešel studovat do USA. Své sportovní sny si začal plnit až s Rybakinovou. S rodačkou z Moskvy začal pracovat na začátku sezony 2019, když se v devatenácti krčila na konci druhé stovky žebříčku a Rusové v ní neviděli budoucnost, tudíž ji nechali odejít a reprezentovat Kazachstán.
Předělal jí servis, přiměl hrát útočněji. Netajil, že k práci používá své metody. Tvrdil, že dobře ví, jak flegmaticky působící Rybakinovou naštvat, aby se v utkání víc zmáčkla. „Tlačím ji, i když vím, že ona sama už tlačena být nechce. Lidem zvenku to možná může přijít až příliš, oba jsme za to ale pak rádi,“ prohlásil jednou.