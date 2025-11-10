Výškař Štefela se stal v obložení krásek nejlepším atletem roku: Králem harému
Půvabné hvězdy českého sportu se tradičně sešly na vyhlášení ankety Atlet roku! Načančané krasavice Švábíková, Manuel, Jíchová či Ondrová na pódiu v róbách doslova zářily, měsíc nad nimi ale může být jen jeden – výškař Jan Štefela (24).
Čtyřleté kralování nestora Vadlejcha je u konce. Oštěpař předal jablko rodákovi z Krnova, který letos na MS v Tokiu vybojoval bronzovou medaili. „Už vloni jsem si říkal, že toho Atleta roku letos vyhraju,“ prozradil nový král, co se mu před rokem honilo hlavou. Teď realita!
Krása střídá nádheru
Jinak to v hotelu Ambassador Zlatá Husa bylo jako v harému. Krása střídá nádheru! Všichni totiž pojali tradiční večírek jako oslavu královny sportu. Nejvíce se blýskala půvabná čtvrtkařka Manuel. Ve zlaté toaletě z ní nemohli sedící v sále odtrhnout oči.
„Jenom jsem se podívala na návrhy, co za šaty se nabízelo, a podle toho jsem se rozhodla,“ popisovala rychlý proces. „Ale asi v tom není úplně symbolika, jenom se mi líbí zlatá barva. Myslím, že na mně vypadá celkem hezky,“ řekla skromně. Vypadá! Stejně jako všechny ostatní atletky. Posuďte v galerii sami.
Šťatný vítěz: Ale zpívat nebudu!
Energii s půvabnou partnerkou Sárou nasál na Mallorce, teď je nový císař české atletiky v plné robotě. „Tři týdny pohody fakt stačily. Tělo si samo řeklo, že už bych měl něco dělat. Normálně se začalo rozpadat,“ přiznal Štefela, který na atletické šarádě odmítl roli pěvce. K
omedianství nechal na ostatních. „Na tyhle věci já nejsem. Jsem sice pro každou srandu, ale pěvecký talent bych si měl nechat pro sebe,“ smál se. To proto, aby ostatní nebolely uši.
VÝSLEDKY ATLETA ROKU
- Jan Štefela (výška) 1733 bodů
- Amálie Švábíková (tyč) 1501
- Tomáš Staněk (koule) 1194
- Karolína Maňasová (100 m) 753
- Vilém Stráský (víceboj) 632.