Usměvavá Kateřina Nekolná o překvapivém odchodu z Redakce sportu ČT: Je tam DUSno!
Pětadvacet let a dost! Usměvavá Kateřina Nekolná (50) si včera po poledni celá v černém odbyla na ČT sport zprávařskou derniéru. Nezapomene. Na časy krásné i ty horší! Nejlepší zažila pod vedením slavných kolegů Černého a Bosáka. S přestupem Michala Dusíka (54) do role šéfa se ale klima »v kabině« změnilo. „Je tam dost DUSno,“ poznamenala vtipně usměvavá blondýnka!
Dopadla na vás včera před vysíláním nostalgie?
„Samozřejmě. Čtvrt století, to zní až děsivě, že?“
Ani ne… Možná… Trošku.
„To dlouhé období bych rozdělila na několik úseků. Těch hezčích, ale taky těch méně příjemných. Česká televize mě ale každopádně hodně naučila.“
Co si vybavíte jako první, když se řekne ČT?
„Budovu zpravodajství a především spoustu kamarádů i přátel, se kterými jsem zažila nezapomenutelné příběhy. Také velké množství báječných a inspirativních lidí, s nimiž jsem měla možnost se potkat a dělat rozhovory.“
Byl konec na »Kavkách« vaší iniciativou?
„Skončila jsem na vlastní žádost. Jsem člověk, který vydrží hodně, ale když dlouhodobě chybí motivace, posun, radost a také jakékoli uznání z odvedené práce, tak je čas změnit prostor a začít zase naplno dýchat.“
Na Instagramu jste svůj konec okomentovala slovy: Poslední klapka a i kapka. Kdy hrníček trpělivosti přetekl?
„To by bylo na dlouho. Stalo se více věcí, které mě zkrátka jen utvrdily v tom, že chci odejít.“
Nejste jediná, co poslední dobou Redakci sportu ČT opustila. Náhoda?
„No, náhoda to není. Spíš změna atmosféry.“
Možná málo kyslíku…
„Je tam dost DUSno. Ale jak říkal Ota Černý: Ti nejlepší se nemusejí bát z ČT odejít.“
Na jakou éru vzpomínáte nejraději?
„Když redakci vedl Míra Bosák. A paradoxně také na dobu, kdy byl šéfredaktorem Ota Černý.“
Proč paradoxně?
„Byl prostě svůj. Uměl nám sice vynadat, ale na druhou stranu dokázal i uznat vlastní chybu. Všem měřil stejným metrem. Ať už byl jakýkoli, měl nás všechny rád. Byl férový a chtěl, aby celá redakce sportu a každý z nás někam směřoval.“
Kam směřujete vy?
„Ač atletka, jdu na FAČR. Komunikace, PR a tisková mluvčí pro ženskou fotbalovou reprezentaci a Fortuna ligu.“
Aha.
„Čtenáře bych rovnou ráda pozvala na derby pražských »S« v tuto sobotu od 11 hodin na Proseku.“
Nudit se nebudete, že?
„To ne. Navíc se věnuji i výuce techniky a kultury mluveného slova. V dnešní době chtějí být všichni influenceři a hvězdy videí, ale není jim u toho příliš rozumět.“
Nejlepší přeřek… Střelec v posteli!
Jako pisálci dělají překlepy, moderátoři mají přeřeky. „Jééé, těch bylo. Vždy jsem z toho ale vybruslila,“ směje se Kateřina Nekolná. No, vždy… „Vzpomínám na můj první přeřek. Když sportovní střelec Martin Tenk získal bronzovou medaili na Hrách v Sydney. Řekla jsem, že ji vybojoval v libovolné posteli. Jen jsem se pak začala řehtat a nešlo to zastavit.“
O kamarádkách z ČT: Holky, bude párty!
Na partu v České televizi nedá Kateřina Nekolná dopustit. „Vždycky to byla taková moje druhá rodina,“ přiznala. Však také v budově architekta Holého našla přátel… „S nimi samozřejmě budu dál v kontaktu,“ slíbila.
Patří mezi ně i někdejší kolegyně Ivana Bednaříková (52) s Barborou Černoškovou (43), která Katce přes sociální sítě vzkázala: „Známe se roky. Vím, že o sebe vzájemně nepřijdeme, ale jako divák vnímám její odchod jako ztrátu pro program ČT sport i celou Českou televizi.“ Kateřina za to na oplátku slíbila kamarádkám mejdan: „Nejen rozlučkovou párty, ale i párty pro ty, kteří hrdě odešli.“