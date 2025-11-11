Trpišovský ve šlágru vyškolil Hyského. V čem kouč Slavie předčil svého rivala?
KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Martin Hyský je jistě výborný trenér, což ukázal bez výjimky na všech předchozích štacích. Jako jediný český kouč – dle mého přesvědčení – bude co nevidět komplexně vybavený pro zahraniční angažmá. V padesáti letech má před sebou zajímavou budoucnost, jistě se nabídek z ciziny dočká, dost možná i z prestižních lig.
Je silnou osobností, co fotbal poznala z několika stran, umí výborně jazyk, ale především dovede své trenérské myšlenky velmi rychle otisknout do hry mužstva. To je dar. Člověk se s ním musí narodit. Nedělní střet se Slavií však ukázal, že se ještě musí učit. Ať v taktické vyzrálosti, tak v jisté neúctě vůči soupeři. Od Jindřicha Trpišovského dostal lekci.
Silný názorový proud se před nedělí přikláněl k triumfu Viktorie. Jenže věci se vyvinuly opačně. Domácí padli v ligové klasice divoce 3:5. Prohrávali už 1:4 a byť se ještě postavili na nohy, zápas končili na kolenou. Sedm let Plzeň ve vlastní aréně nedostala takovou sodu, pět kulí jí zasáhlo naposledy od Realu Madrid.
Po brance Tomáše Chorého na 1:4 jistě mnohým v hledišti automaticky naskočila myšlenka, že Miroslavu Koubkovi by se nic takového nestalo. Nikdo neví, ostatně v Edenu padl 3:4 a 0:3, taky 1:3 doma. V posledním roce dostal od Slavie příděly. Ale tady jde spíš o způsob pádu, o důvody havárie v trenérském podání Martina Hyského.
První problém se jmenuje