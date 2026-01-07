Kouč stříbrných juniorů Augusta půjde do Sparty: Titul až s rudými?
Bronz, bronz, stříbro a... šlus! Trenéra hokejové dvacítky Patrika Augustu (56) po třech cenných kovech z mistrovství světa teď čeká nová výzva: Vykutat zlato pro železnou Spartu!
Českým juniorům se na šampionátu v USA leskly ve tvářích stříbrné slzy. Augustův výběr nestačil po senzačním semifinálovém vyřazení Kanady (6:4) ve finále na Švédsko (2:4). „Řekl jsem hráčům, aby stříbrnou medaili nosili s hrdostí,“ pověděl kouč.
»Aušus«, syn slavného otce Josefa (†70), jenž pro Česko získal tzv. zlatý hattrick na seniorském MS (jako asistent v roce 1999 a jako hlavní v letech 2000 a 2001), zároveň potvrdil svůj konec: „Byla to úžasná jízda, třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu.“
Podle gusta
Podle informací Blesku je Augustovo angažmá ve Spartě takřka hotovou věcí. Současného trenéra Jaroslava Nedvěda (56) by měl nahradit po sezoně. Nebo si jen odfrkne a pomůže už před play off? U fanoušků rudých každopádně zavládlo nadšení.
Augusta je podle jejich gusta! Sparťané věří, že kouč juniorské reprezentace svůj sen o zlatu zhmotní až v extralize. Vždyť Pražané na titul čekají od roku 2007. Za tu dobu si osm předchůdců v roli hlavního trenéra vylámalo zuby.
|Nástupce Patrika Augusty u reprezentace do 20 let chce svaz vybrat do února.