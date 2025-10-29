OKTAGON 79: Surdu vs. Kalašnik - fightcard, program, kde sledovat živě?
OKTAGON 79 zavítá 1. listopadu do Brna a fanoušci MMA se mohou opět těšit na nabitou kartu plnou skvělých zápasům. Hlavním střetnutím večera bude souboj o titul welterové váhy mezi Ionem "Drákulou" Surdu a brněnským patriotem Andrejem "Vagabundem" Kalašnikem. V dalších duelech uvidíme i kontroverzního, avšak také čím dál oblíbenějšího Radka Roušala, který si to rozdá s Angličanem Coreym Fryem. Informace o programu, fight card i o tom, jak sledovat turnaj, naleznete v tomto článku.
Program a hlavní karta Oktagon 79
Zápasníci
Váhová kategorie
Ion Surdu (Mol.) vs. Andrej Kalašnik (ČR)
Welterweight
Radek Roušal (ČR) vs. Corey Fry (Ang.)
Featherweight
Jakub Dohnal (ČR) vs. Tomáš Mudroch (ČR)
Lightweight
Daniel Ligocki (ČR) vs. TBA
Middleweight
Samuel Bark (Švé.) vs. Mate Sanikidze (Gru.)
Featherweight
Vladimír Lengál (ČR) vs. Ognjen Dimić (Srb.)
Lightweight
Václav Štěpán (ČR) vs. Karol Kutyła (Pol.)
Featherweight
Lukáš Chotěnovský (ČR) vs. Nathan Haywood (Ang.)
Catchweight 63kg
Šimon Bruknar (ČR) vs. Harun Kurt (Něm.)
Bantamweight
Liam Pitts (Švé.) vs. Stephan Guidea (Něm.)
Catchweight 63kg
Vašek Klimša (ČR) vs. Jessy Joaquim (Bel.)
Middleweight
Kde sledovat OKTAGON 79 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 79 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyššíSafari 15 a vyššíMicrosoft Edge 123 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHzPaměť RAM min. 8 GBRychlost internetu min.10 Mbps/s
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 79
Ion Surdu vs. Andrej Kalašnik
Zápas večera je souboj o titul ve welterové váze, o který se utká obhájce pásu Ion "Dracula" Surdu a český ranař Andrej "Vagabund" Kalašnik. Moldavský válečník je postrachem welteru, o čemž svědčí jeho 11 KO v 1. kole! Na svém kontě má KO vítězství nad Britem, Kozmou nebo Lohorém.
Brněnský Vagabund však rozhodně není lehkým soupeřem. Na posledních třech turnajích ukazuje vzestupnou formu a je momentálně na vrcholu sil. Na OKTAGON 70 zlikvidoval Kertésze za minutu a půl a rázně si řekl o titulovou šanci, kterou chce využít. V zádech bude mít tisíce brněnských fanoušků, kteří ho na domácím stadionu budou hnát za vítězstvím.
Radek Roušal vs. Corey Fry
Kontroverzní bojovník Radek Roušal dostal druhou šanci a v rámci organizace se z něj stává obávaný postojář. Poslední dva zápasy zakončil nekompromisním KO. Roušal je rovněž domácí bojovník z Brna, takže ho požene celá Winning Group Arena.
Angličan Corey Fry má nyní za sebou dvě porážky, při kterých nabral cenné zkušenosti a nyní by se rád vrátil na vítěznou vlnu. Hrdý válečník Albionu se rovněž vyžívá v tvrdých přestřelkách, o čemž svědčí 5 vítězství v 1. kole.
Vladimír Lengál vs. Ognjen Dimić
V Brně nebude chybět ani domácí oblíbenec Vladimír Lengál, který bude chtít svému publiku předvést další KO. Naposledy si připsal dvě porážky a o to větší bude mít motivaci vrátit se na vítěznou vlnu.
Srbský ranař Dimić se nezalekne žádné výzvy a stejně jako jeho soupeř se vyžívá v tvrdých přestřelkách. Skalp zkušeného Lengála by mu zajistil postup žebříčkem a začal by naplňovat svůj bojový potenciál.