Oktagon v Brně: Žíznivý Hobit
Turnaj jak Brno! OKTAGON se vrací do města bojových sportů, kde se odehrálo už 16 akcí. Ta další v aréně hokejové Komety začne zítra od 18 hodin. Sledujte na www.oktagon.tv a Premier Sport 3.
Má to být jeden z taháků brněnského galavečera Oktagonu. Šimon Bruknar (25) vyzve coby nová posila bantamové váhy dosud neporaženého Němce Kurta.
Ten je držitelem černého pásu v taekwondu, ale brněnský Hobit (výška 165 cm) je žíznivý po úspěchu a tuze rád by se v domácím prostředí blýskl. Pozor, tři ze šesti zápasů dokázal ukončit hned v prvním kole!
