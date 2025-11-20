Předplatné

Český vítěz na bílém koni: Opatrný má hattrick, porazil olympijského šampiona

Aleš Opatrný to opět dokázal. Už potřetí během parkurového Prague Playoffs vyhrál doprovodný pětihvězdový závod a předvedl, co dovede, když se na divokou kartu dostane mezi elitní společnost. Po triumfech se svým životním koněm Forewerem tentokrát zvítězil s desetiletým běloušem Kapsones W.

Ben Maher je superhvězda. Trojnásobný olympijský vítěz, držitel Řádu britského impéria, jedna z tváří jezdeckého sportu. V úvodním závodě víkendu při Prague Playoffs v O2 areně dojel svou jízdu jako poslední, a když luknul na tabuli, zjistil, že mu z druhého místa scházely necelé dvě sekundy na Aleše Opatrného.

„Aleš to umí nakopnout. V O2 areně se mu vždycky hodně daří,“ usmívala se další reprezentantka Anna Kellnerová.

Opatrný má díky svým jemným rukou a rychlému rozhodování na kolbišti respekt jezdeckého světa. Na elitní závody se často nedostává, protože své koně nevychovává v Dubaji či Londýně, ale v rodinných stájích v Hořovicích, ve světovém žebříčku mu schází body. V Praze však těží z divokých karet pro Czech Equestrian Team a září.

Elitní pětihvězdovou soutěž vyhrál už v roce 2021 s Forewerem, v roce 2022 výhru zopakoval. A tentokrát dovršil hattrick. Před publikem, které už během odpoledního závodu solidně vysočanskou arénu zaplnilo.

„Některé jezdce takovéhle publikum může malinko svázat, jsou z toho nervozní. Mě takovéhle publikum vymotivuje. Kde jinde než v pražské O2 areně před tolika diváky?“ usmívá se Opatrný.

Čtvrt milionu jako odměna

V závodě CSI5* Individual Class se na prvních překážkách rozcvičil a pak naplno spustil, co dovede. Agresivní jízdou hned na čtyřech překážkách ubral cvalový skok. Zajel čistě a jeho čas neměl konkurenci.

„Kapsones není ten nejrychlejší kůň. Ale říkal mi Marcus Ehning, který jel po mně: Není pomalý kůň, jenom může být pomalý jezdec. Vyšlo mi to dneska,“ smál se Opatrný.

Kromě uznání a potlesku arény při parádě šampionů je pro něj odměnou i 10 000 eur, asi 250 000 korun.

Na dotované třinácté místo se dostala ještě Linda Portychová na Laře. Natálie Kovářová skončila se svou Lady-Sina.L osmnáctá. Sára Vingrálková (Kas - Sini DC) se rozdělila o dvaadvacáté místo s Annou Kellnerovou, která poprvé ve velké soutěži předvedla Kristalline des Bergeries.

„Měla jsem z úvodní jízdy radost. Kristalline i já jsme to zvládly dobře. Pro ni je to premiéra na takhle velkých závodech, byla jsem moc spokojená. I Kristalline si užívala atmosféru a diváky,“ hodnotila Kellnerová.

Její maličká klisna se bez bázně postavila překážkám ve výšce 145 centimetrů a ani jednou nezaváhala.

„Je to zajímavý pocit, musela jsem si na to zvyknout. Naštěstí Kristalline má pocit, že má minimálně dva metry,“ smála se Kellnerová.

