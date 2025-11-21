NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají v Los Angeles. Získá Blümel první bod za Boston?
Čtyři noční zápasy NHL vyplní začátek hokejového víkendu. Hlavní pozornost českých fanoušků se nepochybně stáčí k představení Bostonu v čele s Davidem Pastrňákem na hřišti Los Angeles, kde se o první bod za Bruins pokouší Matěj Blümel. Hraje se také v Pittsburghu, Buffalu a Winnipegu. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|20
|9
|4
|2
|5
|73:58
|28
|2
Devils
|20
|8
|5
|1
|6
|62:58
|27
|3
Islanders
|21
|9
|3
|2
|7
|69:64
|26
|4
Detroit
|21
|9
|3
|1
|8
|62:67
|25
|5
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|6
Washington
|21
|10
|1
|2
|8
|68:57
|24
|7
Tampa
|20
|8
|3
|2
|7
|61:57
|24
|8
Ottawa
|20
|7
|3
|4
|6
|67:67
|24
|9
Boston
|22
|8
|4
|0
|10
|72:73
|24
|10
Columbus
|21
|6
|5
|2
|8
|65:67
|24
|11
Flyers
|19
|4
|6
|3
|6
|54:53
|23
|12
Florida
|20
|10
|1
|1
|8
|59:59
|23
|13
Montreal
|20
|5
|5
|3
|7
|67:74
|23
|14
Rangers
|22
|7
|3
|2
|10
|56:58
|22
|15
Toronto
|21
|6
|3
|3
|9
|72:77
|21
|16
Buffalo
|20
|5
|2
|4
|9
|58:71
|18
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|20
|13
|1
|5
|1
|84:50
|33
|2
Dallas
|21
|10
|3
|3
|5
|70:59
|29
|3
Anaheim
|21
|9
|4
|1
|7
|76:66
|27
|4
Vegas
|20
|9
|1
|6
|4
|64:56
|26
|5
Kings
|21
|6
|4
|5
|6
|59:61
|25
|5
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|5
|5
|54:56
|25
|7
Chicago
|20
|9
|1
|4
|6
|66:52
|24
|8
Winnipeg
|19
|10
|2
|0
|7
|64:52
|24
|9
Minnesota
|21
|6
|4
|4
|7
|60:64
|24
|10
Utah
|21
|7
|3
|3
|8
|63:65
|23
|11
San Jose
|21
|4
|6
|3
|8
|63:68
|23
|12
Edmonton
|23
|4
|5
|5
|9
|68:84
|23
|13
Vancouver
|22
|5
|4
|2
|11
|69:81
|20
|14
St. Louis
|21
|6
|0
|6
|9
|57:81
|18
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|22
|5
|1
|3
|13
|51:69
|15