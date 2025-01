Jezdkyně Anna Kellnerová: Loučení s nejdražším miláčkem od táty (†56)! A embryo do aukce?!

V listopadu 2018 miliardář Petr Kellner (†56) přeplatil zakladatele Microsoftu Billa Gatese (69) a prý za částku 250 milionů »kaček« pořídil dceři Anně (28) klisnu Catch Me If You Can (17). Kellnerová, jejíž táta tragicky zahynul na Aljašce, se teď s milovanou parťačkou rozloučila.

„Jsi opravdu jediná svého druhu,“ vyznala se s vděčností česká parkurová reprezentantka, která se v sedle čtvrtmiliardového koně dostala na olympiádu v Tokiu. Ale v roce 2019 taky musela po pádu na operaci.

Po šesti letech na kolbištích se »Catchie« přesune do chovu. A nudit se nejspíš nebude: Kellnerová by si přála hříbata-šampiony. Už vybrala i nápadníka. „Na prvním místě bude určitě Classic, ten se na ni kouká očkem každý den,“ prozradila loni.

„Ještě uvidíme, jestli by hříbátka nosila ona, nebo jestli zvolíme embryo transfer (plod z jejího vajíčka by odnosila jiná klisna – pozn. red.). Přemýšleli jsme také o tom, že bychom dali nějaké embryo do aukce,“ objasnila Kellnerová.