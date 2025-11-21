ONLINE: Hradec Králové - Sparta 0:0. Sesadí Pražané Třinec z čela? Kladno hostí Kometu
Páteční hokejový večer nabízí tři zápasy 24. kola Tipsport extraligy. Zajímavý souboj je k vidění v Hradci Králové, kde rozjetý Mountfield útočí na šestou výhru v řadě proti Spartě, která by Východočechy posunula na první místo. Kladno doma čelí mistrovské Kometě Brno. Zvedající se Mladá Boleslav hraje v Českých Budějovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|3
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|4
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|5
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|6
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž