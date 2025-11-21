Předplatné

ONLINE: Hradec Králové - Sparta 0:0. Sesadí Pražané Třinec z čela? Kladno hostí Kometu

O tvrdé souboje nebyla v utkání Mountfieldu se Spartou nouze
O tvrdé souboje nebyla v utkání Mountfieldu se Spartou nouzeZdroj: Michal Beranek / Sport
Skrumáž před brankou Sparty
Stanislav Škorvánek zastavil útok Tomáše Hyky
Na hradecký led zavítali hokejisté pražské Sparty
Dominik Lakatoš slaví gól se svými spoluhráči
Páteční hokejový večer nabízí tři zápasy 24. kola Tipsport extraligy. Zajímavý souboj je k vidění v Hradci Králové, kde rozjetý Mountfield útočí na šestou výhru v řadě proti Spartě, která by Východočechy posunula na první místo. Kladno doma čelí mistrovské Kometě Brno. Zvedající se Mladá Boleslav hraje v Českých Budějovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
22Tipsport2,353,23,1Detail
LIVE přestávka
11Tipsport2,93,52,35Detail
LIVE přestávka
00Tipsport2,353,62,9Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Pardubice231222773:5242
3Mountfield221140764:4541
4Plzeň231123759:4740
5Sparta2511311073:6440
6Brno221113762:5938
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

