Přípravy na Prague Playoffs: Koně se vrací domů. Každý má vlastní menu i vyhřívané boxy
Na ledě pražské O2 areny už leží izolační vrstva a vrší se na něm speciální povrch pro koně. Parkurové Prague Playoffs ve čtvrtek po roční pauze přivítá finále elitního seriálu Global Champions Tour a naváže na magické zážitky z minulosti, které z Prahy udělaly fenomén nablýskaného světa, v němž koně stojí jako závodní auta. „Nepřeháním, když říkám, jak se na Prahu všichni hrozně těší,“ usmívá se Anna Kellnerová, manažerka týmu Prague Lions.
Půjde o velké peníze. Ve čtyřech dnech se při Prague Playoffs rozdělí 11,4 milionu eur, což je částka která se blíží 300 milionům korun. Ale nejde jen o finance. Parkurová smetanka, nejlepší jezdci i nejlepší koně se vrací do Prahy v euforii a bohatými vzpomínkami na pět minulých ročníků.
„Ptali se mě každý den minimálně patnáctkrát. Od jezdců, ošetřovatelů, majitelů koní, sponzorů… Každý, kdo tam byl, mě zastavil a ptal se, jestli je pravda, že příští rok budou závody zase v Praze,“ vzpomínala Anna Kellnerová na zážitek z loňského finále túry v Rijádu. „Závody byl úžasně připravené. Ale tu historii a tak vášnivé publikum jako tady v Praze jsme tam absolutně neměli. Byly to velmi tiché závody, velká euforie z toho dne nebyla, což je při takových závodech škoda.“
Ve srovnání s Prague Playoffs šlo o protiklad. Pražské závody se poprvé konaly v roce 2018, rychle se vymanily z kolonky události pro v Česku úzkou komunitu nadšenců. Globální hvězdy seriálu, který se jezdí na nejluxusnějších místech planety, se nechaly unášet vřelou pozorností publika.
„Pro mě je to velmi speciální. Nikdy jsem na téhle show nebyl, ale všichni říkají, že je to jedna z nejlepších show na světě,“ říká Thibeau Spits, belgický jezdec Prague Lions.
Ani všeobecné nadšení nezabránilo tomu, že se po roce 2023 závěrečné playoff stěhovalo do Rijádu. Pražská pozice byla ale tak silná, že majitel seriálu Jan Tops souhlasil s kompromisem a věnoval jí pro nejbližší budoucnost aspoň liché ročníky 2025, 2027 a 2029.
Bohatá doprovodná show i Češi v čele s Kellnerovou
I to je důvod, proč hraje hokejová Sparta uprostřed podzimu osm extraligových zápasů v řadě venku. Během svátečního pondělka se ve Vysočanech naplno pracovalo. V přilehlé hale O2 universum už bylo připraveno takzvané opracoviště, kde se budou koně rozehřívat.
V hlavní areně se začínal pokládat speciální povrch složený z písku a z textilu, kterého pořadatelé dovezli z Německa 700 tun. Pod střechou už bylo na místě 70 tun audiovizuálního vybavení, které ozdobí nejen samotné závody, ale i bohatou doprovodnou show. V ní se každý den od čtvrtka do neděle představí Velká národní shetlandských poníků, umělci či akrobati. Lidé uvidí i show Michala Cabana Stříbrný vesmír.
V improvizovaných stájích několik metrů od haly je místo pro 290 boxů. Koní dorazí kolem dvě stě dvaceti. Každý z nich bude mít na koberečku speciální bezprašné piliny, teplotu pořadatelé udržují na osmnácti stupních Celsia.
„Všichni mají i deky. To jsou opravdu atleti na nejvyšší úrovni,“ vysvětluje Markéta Šveňková, sportovní manažerka pořádajícího Czech Equestrian Teamu. „Dováží se mrkev, krmení si každý jezdec pro svého koně přiveze sám. Každý kůň má jiné menu.“
V doprovodných závodech se představí šest českých jezdců v čele s Annou Kellnerovou, která se každý den od čtvrtka do soboty ukáže v pětihvězdičkových soutěžích. Sportovními hity víkendu budou sobotní individuální Super Grand Prix za účasti nejlepších šestnácti jezdců sezony, a týmový Super Cup, který se za účasti Prague Lions rozjede už ve čtvrtek.
„Fanoušci je budou mít možnost vidět už první den,“ říká Andrlík.
Prodáno je už 33 000 lístků, ale především na první dva dny programu ve čtvrtek a v pátek jsou ještě stále k dostání.
Program Prague Playoffs
Čtvrtek 20. listopadu 20.00 Čtvrtfinále Super Cupu
Pátek 21. listopadu 20.00 Semifinále Super Cupu
Sobota 22. listopadu 20.00 Super Grand Prix jednotlivců (1. kolo)
22.05 Super Grand Prix jednotlivců (2. kolo)
Neděle 23. listopadu 15.30 Finále Super Cupu (1. kolo)
17.30 Finále Super Cápu (2. kolo)