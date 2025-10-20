Potíže fotbalové superstar Messiho: Hrozí mu demolice domu!
Když si fotbalový velikán Lionel Messi pořizoval v roce 2022 luxusní vilu na slunné Ibize, nejspíš ho ani ve snu nenapadlo, že by mu tohle bydlení mohlo o pár let později přivodit pořádnou migrénu. Ale děje se to! Argentinský sportovec teď musí řešit potíže s úřady, které mohou vyústit dokonce v částečnou demolici domu.
Messi si vilu o rozloze 568 metrů čtverečních pořídil od švýcarského podnikatele před třemi lety a zaplatil za ni přes 267 milionů korun. Za takovou sumu už by asi většina lidí čekala, že bude všechno v nejlepším pořádku. Opak je ale pravdou!
Alespoň podle španělského deníku ABC. Ten přišel s informací, že předchozí majitel nemovitosti údajně vybudoval v suterénu místnosti, které nejsou zavedeny ve stavebním plánu. Radnice v obci Sant Josep de sa Talaia proto nevydala konečné osvědčení o obyvatelnosti. Situaci nyní bude řešit i městská rada, a pokud se spor nevyřeší, hrozí dokonce částečná demolice budovy.
Není to přitom poprvé, co má Lionel s vilou na Baleárech trápení. Loni klimatičtí aktivisté posprejovali zdi právě tohoto sídla, ve kterém Messi kvůli chybějícím dokumentům nyní nemůže bydlet...