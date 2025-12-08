Předplatné

Hertl gólem v poslední minutě přispěl k otočce. Gudas asistoval, bodoval i Nečas

ČTK, iSport.cz
NHL
Tomáš Hertl v poslední minutě řádné hrací doby vyrovnal skóre a hokejisté Vegas nakonec v nedělním zápase NHL porazili New York Rangers 3:2 v prodloužení. Asistenci si připsali Radko Gudas z Anaheimu, který rozstřílel Chicago 7:1, a Martin Nečas z Colorada, jež přehrálo Philadelphii 3:2.

Hertl se trefil 52 sekund před koncem třetí třetiny, kdy třináctou brankou v sezoně poslal utkání do prodloužení. Golden Knights po vyloučení na obou stranách odvolali brankáře a ve hře pět na čtyři se odchovanec pražské Slavie prosadil z dorážky po střele Jacka Eichela.

Právě Eichel pak rozhodl zápas v prodloužení. Ze samostatného úniku osm sekund před koncem překonal Jonathana Quicka blafákem do forhendu. Hokejisté Vegas vyhráli počtvrté v řadě a v Západní konferenci jsou s 36 body čtvrtí.

„Led byl pomalý, hodně to na něm skákalo, jelikož se hrálo brzo po zápase NBA. Tak jsme si řekli, prostě střílejme a dostaňme kotouč do branky. Mitch (Marner) to zahrál skvěle, málem se sám prosadil a věděli jsme, že když se budeme snažit dál, padne to tam. Puk se nakonec dostal ke mně a byl z toho důležitý gól,“ řekl Hertl.

Za Rangers nastoupil potřetí v kariéře Jaroslav Chmelař. Dvaadvacetiletý útočník odehrál přes devět minut a zaznamenal dvě střely.

Hokejisté Anaheimu bez českých brankářů Lukáše Dostála a Petra Mrázka nasázeli Chicagu sedm gólů. Pod jednu se podepsal také kapitán Gudas. V 30. minutě přihrál na gól, kterým na 3:0 zvýšil Beckett Sennecke. Devatenáctiletý útočník si připsal 24. bod v sezoně a je nejproduktivnějším nováčkem.

Anaheim má na Západě o bod více než Vegas a je třetí za suverénní dvojicí Colorado, Dallas.

Dobeš s Rittichem u proher

Avalanche vyhráli 21. utkání v ročníku a vévodí celé lize. Nejproduktivnější Čech v NHL Nečas přihrál na první branku svého týmu v 9. minutě, kdy na 1:1 vyrovnal střelou z pravého kruhu skóre čtyřicetiletý Brent Burns.

O výhře Colorada rozhodl v čase 21:47 střelou zápěstím Valerij Ničuškin. V brankovišti Flyers dostal před Danielem Vladařem přednost Švéd Samuel Ersson, z 28 střel inkasoval třikrát.

Montreal s Jakubem Dobešem nestačil na St. Louis a prohrál 3:4. Čtyřiadvacetiletý český gólman obdržel čtyři branky z 18 střel. Kapitán Blues Brayden Schenn přispěl k výhře dvěma góly a asistencí.

„Cítil jsem se celkem dobře. Nohy byly v pořádku, jen hlava zase dostala zabrat. Dobře jsem četl hru, i když jsem asi zaváhal u třetího gólu. Ale chyby dělá každý, to se stává,“ řekl Dobeš.

Porážku musel strávit také David Rittich, New York Islanders prohráli na ledě obhájce Stanley Cupu Floridy 1:4. První český brankář, jenž vychytal v této sezoně NHL čisté konto, propustil za svá záda tři puky z 29 střel. Mimo jiné ho prostřelil i bývalý zadák Litvínova či Liberce Lotyš Uvis Balinskis, který dal svůj první gól v tomto ročníku NHL. Islanders neuspěli po třech výhrách.

Dallas zvítězil v sedmém z posledních osmi utkání, Pittsburgh porazil 3:2 po nájezdech a nadále stíhá Colorado. Vítězný nájezd zaznamenal v třetí sérii Fin Mikko Rantanen. Radek Faksa odehrál za Stars přes 11 minut.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2425492935
2.Macklin CelebriniSan Jose152843306
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Connor BedardChicago182240296
5.Mikko RantanenDallas14264029-1
6.Martin NečasColorado1425392928
7.Jason RobertsonDallas1820383017
8.Leo CarlssonAnaheim1622382911
9.Leon DraisaitlEdmonton172037296
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina281252994:8236
3Islanders3012431187:8535
4Tampa2813321088:7334
5Pittsburgh271316785:7734
6Boston3011601396:9434
6Rangers3111441283:8134
8Flyers27873981:7733
9Devils2910611284:8933
10Montreal288731092:9933
11Detroit2911431191:10233
12Columbus297661090:9932
13Toronto289441195:9330
14Florida2812221288:9030
15Ottawa289441187:9230
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2919262115:6648
    2Dallas3016455105:7745
    3Anaheim29117110107:9537
    4Vegas281138686:8136
    5Minnesota29965981:8035
    6Kings28857876:7533
    7Utah3011331391:8631
    8Edmonton298551196:10231
    9San Jose308631386:9931
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2812211385:8529
    12St. Louis3011071277:10429
    13Seattle Kraken26746966:7928
    14Calgary309241572:8826
    15Vancouver297431585:10425
    16Nashville287341474:10024

