Hertl gólem v poslední minutě přispěl k otočce. Gudas asistoval, bodoval i Nečas
Tomáš Hertl v poslední minutě řádné hrací doby vyrovnal skóre a hokejisté Vegas nakonec v nedělním zápase NHL porazili New York Rangers 3:2 v prodloužení. Asistenci si připsali Radko Gudas z Anaheimu, který rozstřílel Chicago 7:1, a Martin Nečas z Colorada, jež přehrálo Philadelphii 3:2.
Hertl se trefil 52 sekund před koncem třetí třetiny, kdy třináctou brankou v sezoně poslal utkání do prodloužení. Golden Knights po vyloučení na obou stranách odvolali brankáře a ve hře pět na čtyři se odchovanec pražské Slavie prosadil z dorážky po střele Jacka Eichela.
Právě Eichel pak rozhodl zápas v prodloužení. Ze samostatného úniku osm sekund před koncem překonal Jonathana Quicka blafákem do forhendu. Hokejisté Vegas vyhráli počtvrté v řadě a v Západní konferenci jsou s 36 body čtvrtí.
„Led byl pomalý, hodně to na něm skákalo, jelikož se hrálo brzo po zápase NBA. Tak jsme si řekli, prostě střílejme a dostaňme kotouč do branky. Mitch (Marner) to zahrál skvěle, málem se sám prosadil a věděli jsme, že když se budeme snažit dál, padne to tam. Puk se nakonec dostal ke mně a byl z toho důležitý gól,“ řekl Hertl.
Za Rangers nastoupil potřetí v kariéře Jaroslav Chmelař. Dvaadvacetiletý útočník odehrál přes devět minut a zaznamenal dvě střely.
Hokejisté Anaheimu bez českých brankářů Lukáše Dostála a Petra Mrázka nasázeli Chicagu sedm gólů. Pod jednu se podepsal také kapitán Gudas. V 30. minutě přihrál na gól, kterým na 3:0 zvýšil Beckett Sennecke. Devatenáctiletý útočník si připsal 24. bod v sezoně a je nejproduktivnějším nováčkem.
Anaheim má na Západě o bod více než Vegas a je třetí za suverénní dvojicí Colorado, Dallas.
Dobeš s Rittichem u proher
Avalanche vyhráli 21. utkání v ročníku a vévodí celé lize. Nejproduktivnější Čech v NHL Nečas přihrál na první branku svého týmu v 9. minutě, kdy na 1:1 vyrovnal střelou z pravého kruhu skóre čtyřicetiletý Brent Burns.
O výhře Colorada rozhodl v čase 21:47 střelou zápěstím Valerij Ničuškin. V brankovišti Flyers dostal před Danielem Vladařem přednost Švéd Samuel Ersson, z 28 střel inkasoval třikrát.
Montreal s Jakubem Dobešem nestačil na St. Louis a prohrál 3:4. Čtyřiadvacetiletý český gólman obdržel čtyři branky z 18 střel. Kapitán Blues Brayden Schenn přispěl k výhře dvěma góly a asistencí.
„Cítil jsem se celkem dobře. Nohy byly v pořádku, jen hlava zase dostala zabrat. Dobře jsem četl hru, i když jsem asi zaváhal u třetího gólu. Ale chyby dělá každý, to se stává,“ řekl Dobeš.
Porážku musel strávit také David Rittich, New York Islanders prohráli na ledě obhájce Stanley Cupu Floridy 1:4. První český brankář, jenž vychytal v této sezoně NHL čisté konto, propustil za svá záda tři puky z 29 střel. Mimo jiné ho prostřelil i bývalý zadák Litvínova či Liberce Lotyš Uvis Balinskis, který dal svůj první gól v tomto ročníku NHL. Islanders neuspěli po třech výhrách.
Dallas zvítězil v sedmém z posledních osmi utkání, Pittsburgh porazil 3:2 po nájezdech a nadále stíhá Colorado. Vítězný nájezd zaznamenal v třetí sérii Fin Mikko Rantanen. Radek Faksa odehrál za Stars přes 11 minut.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|25
|49
|29
|35
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|30
|6
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|22
|40
|29
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|26
|40
|29
|-1
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|25
|39
|29
|28
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|20
|38
|30
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|16
|22
|38
|29
|11
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|20
|37
|29
|6
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|22
|36
|28
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|28
|12
|5
|2
|9
|94:82
|36
|3
Islanders
|30
|12
|4
|3
|11
|87:85
|35
|4
Tampa
|28
|13
|3
|2
|10
|88:73
|34
|5
Pittsburgh
|27
|13
|1
|6
|7
|85:77
|34
|6
Boston
|30
|11
|6
|0
|13
|96:94
|34
|6
Rangers
|31
|11
|4
|4
|12
|83:81
|34
|8
Flyers
|27
|8
|7
|3
|9
|81:77
|33
|9
Devils
|29
|10
|6
|1
|12
|84:89
|33
|10
Montreal
|28
|8
|7
|3
|10
|92:99
|33
|11
Detroit
|29
|11
|4
|3
|11
|91:102
|33
|12
Columbus
|29
|7
|6
|6
|10
|90:99
|32
|13
Toronto
|28
|9
|4
|4
|11
|95:93
|30
|14
Florida
|28
|12
|2
|2
|12
|88:90
|30
|15
Ottawa
|28
|9
|4
|4
|11
|87:92
|30
|16
Buffalo
|28
|8
|3
|4
|13
|84:96
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|29
|19
|2
|6
|2
|115:66
|48
|2
Dallas
|30
|16
|4
|5
|5
|105:77
|45
|3
Anaheim
|29
|11
|7
|1
|10
|107:95
|37
|4
Vegas
|28
|11
|3
|8
|6
|86:81
|36
|5
Minnesota
|29
|9
|6
|5
|9
|81:80
|35
|6
Kings
|28
|8
|5
|7
|8
|76:75
|33
|7
Utah
|30
|11
|3
|3
|13
|91:86
|31
|8
Edmonton
|29
|8
|5
|5
|11
|96:102
|31
|9
San Jose
|30
|8
|6
|3
|13
|86:99
|31
|10
Chicago
|29
|11
|1
|6
|11
|86:91
|30
|11
Winnipeg
|28
|12
|2
|1
|13
|85:85
|29
|12
St. Louis
|30
|11
|0
|7
|12
|77:104
|29
|13
Seattle Kraken
|26
|7
|4
|6
|9
|66:79
|28
|14
Calgary
|30
|9
|2
|4
|15
|72:88
|26
|15
Vancouver
|29
|7
|4
|3
|15
|85:104
|25
|16
Nashville
|28
|7
|3
|4
|14
|74:100
|24