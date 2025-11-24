Messi pořád láme rekordy, proti Buchovi byl u čtyř gólů! Je neuvěřitelný, smekl kouč
Další zápas a další rekordy. Lionel Messi ovládl čtvrtfinále americké MLS, gólem a třemi asistencemi zničil Cincinnati, za které odehrál 78 minut český záložník Pavel Bucha. Nezastavitelný Argentinec po výhře 4:0 poslal Inter Miami mezi nejlepší čtyřku soutěže a skvělým bodovým zápisem navíc znovu překonal řadu historických milníků. „Víme, co Leo umí – dokazuje nám to každý víkend,“ chválil ho trenér Javier Mascherano.
V play-off zatím Messi nastoupil ke čtyřem utkáním a může se chlubit naprosto neuvěřitelnou bilanci šesti gólů a šesti asistencí. Přímo se podílel na všech dvanácti brankách Miami a drží si tak nadlidský průměr bodového zápisu každých 30 minut hry.
„Víme, co umí s míčem, ale hlavně jak pracuje bez něj je neuvěřitelné. Je pro mě čest vést Lea a všechny ostatní hráče,“ rozplýval se bývalý parťák z Barcelony a současný kouč Mascherano.
Předchozí večer držitel osmi Zlatých míčů překonal historický rekord v počtu bodů v jednom ročníku play-off MLS a ještě bude mít minimálně jeden pokus na to svůj zápis vylepšit. Po další velkolepé noci pochopitelně získal cenu pro nejlepšího hráče zápasu a na všech možných serverech obdržel nejvyšší známku ze všech zúčastněných. „Co víc k němu říct. Právě teď si v téhle lize dělá, co chce,“ napsal web Goal.com a přidal hodnocení 10/10.
„JDEME!!! Skvělý výkon celého týmu proti soupeři, který nám vždycky dělal problém. Zase o krůček dál…“ vyťukal sám legendární Argentinec na sociální síti Instagram.
Vyrovnal Puskáse v asistencích
A Messi tentokrát nezůstal jen u amerických rekordů, ale přivlastnil si i jeden daleko větší. Přesně tři asistence mu totiž scházeli na dorovnání legendárního Ference Puskáse v celkovém součtu připravených gólů za kariéru.
Brilantní technik z Rosaria se tak asistencí s pořadovým číslem 404 vyhoupl na první místo v pořadí nejlepších nahrávačů fotbalových dějin. Právě třetí asistence z utkání proti Cincinnati mu pak pomohla ještě k jednomu jubilejnímu zápisu. Když sečteme jeho góly a asistence, dostaneme se totiž už na cifru 1300, což je znovu nejlepší počin ze všech hráčů všech dob.
Víc než rekordní zápisy aktuálně kapitán úřadujících mistrů světa pravděpodobně řeší páteční finále Východní konference, v němž se se svým Interem Miami postaví proti New Yorku City.
„Leo je neuvěřitelný. Vede tým i při presinku a když ho spoluhráči vidí, tak ho musí následovat. Potřebujeme pokračovat přesně takhle, protože soupeř to pak má hodně náročné,“ burcuje Mascherano dva kroky od trofeje pro mistry USA.
Už teď je jasné, že se Messi a spol. zapíše do klubové kroniky Interu jako zatím nejúspěšnější mužstvo. Před letošní sezonou totiž Miami nikdy nepřešlo přes první kolo play-off a nyní už se probojovalo až do třetího.
„Právě teď se soustředíme jen na příští víkend, abychom byli co nejlépe připravení. Musíme zůstat soustředění, protože zatím jsme vůbec ničeho nedosáhli,“ odvracel trenér otázku na mistrovský titul, od něhož ho dělí už jen poslední dvě překážky.
I pokud nakonec týmový úspěch nevyjde, minimálně jedna další trofej do Miami nevyhnutelně zamíří, a to Cena Landona Donovana pro nejužitečnějšího hráče soutěže, kterou jistě získá právě Lionel Messi. V základní části MLS posbíral nejvíc gólů (29) i nejvíc asistencí (19) a stejně tak kraluje oběma nejdůležitějším statistikám i ve vyřazovací části.
„O tom vůbec není pochyb!“ vypálil Mascherano před časem na otázku, zda by si Messi ocenění zasloužil. „Leo má na tým naprosto výjimečný vliv. Pokud se podíváte na čísla, tak je nejlepší, ale on toho nabízí ještě mnohem víc. To, co ukazuje na hřišti, co dělá pro mužstvo, a jak si díky němu všichni fotbal užívají, to je něco speciálního,“ dodal kouč.