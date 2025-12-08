Předplatné

Z pekla do nebe, Pardubice šokovaly i Hradec. Trousil: Pivo není povolené, až po Baníku

SESTŘIH: Pardubice – Hradec Králové 1:0. Domácí rychle využili přesilovku, derby rozhodl Lurvink • Zdroj: isportTV
Tom Slončík bojuje v utkání proti Pardubicím
Trenér Jan Trousil slaví cennou výhru v derby s Hradcem Králové
František Čech dostal červenou kartu
František Čech byl vyloučen za dvě žluté karty
Pardubická euforie po gólu Louise Lurvinka
Do hry se zapojil i trenér Pardubic Jan Trousil
17
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Únikovou hru spustily Pardubice. Jejich plán je jasný, vyhrabat se z ohrožení sestupem, baráží, nejlépe vyskočit až do střední skupiny. „To by se mi moc líbilo,“ přikývne Ladislav Krobot, útočník a ve čtyřiadvaceti letech vlastně jeden z matadorů mužstva. Červenobílí za splnění ambice na konci podzimu šturmují, což potvrdili také v derby s Hradcem Králové, v němž byli nebezpečnější i údernější. Vyhráli 1:0.

Před dvěma týdny je smázl Liberec. Na stadionku u Labe zvítězil 4:0, domácí přejel (jak říkají hokejisté, kteří sídlí hned vedle) jak zmrzlý rybník. Byla to potupa i ostuda. „Obrovská facka,“ utrousil kapitán Vojtěch Patrák.

Podle všeho však šlo o direkt, jenž probouzí.

Důkazy jsou hned dva. Pardubice vyhrály utkání, které jsou pro ně z největších. Nejprve šokovaly Letnou, Spartu na jejím stadionu potupily čtyřmi brankami. Poté překonaly také Hradec Králové, regionálního soka.

„Ještě tři body z Baníku a pak budeme mít zaslouženou dovolenou,“ pronesl útočník Ladislav Krobot. „Už proběhla promluva, pivo není povolené. Jenže pamatuju si, jak to bylo za nás,“ usmál se trenér Jan Trousil.

Odměnu by si tým zasloužil - i když trenéři doufají v její odsun po konci podzimní sezony. Ve výborném derby byl sice favorit z Hradce lepší s míčem, ve středu pole, domácí však byli jasně nebezpečnější. Měli více gólových šancí, neproměnili je dvakrát Patrák, Simon Bammens, na konci Abdullahi Tanko. To byl jediný propad oproti duelu na Spartě, kde Pardubičtí předvedli neuvěřitelnou efektivitu, vlastně všechny jasné možnosti přeměnili v branky.

Tentokrát si pomohli standardní situací. V 79. minutě rozhodl hlavou po rohu Samuela Šimka Louis Lurvink.

Horejš: Červená byla zkrat

Votroci už byli v té chvíli oslabení, tři minuty předtím byl vyloučen František Čech. „Byl to zkrat,“ nadával trenér David Horejš. „Myslím, že nás červená pro obranné standardky rozhodila. Ferenc chyběl, lepili jsme to během chvíle. Do prostoru na přední tyč se můžu těžko dočkat, potrestali nás. Bylo to zblízka, než jsem zvedl ruce, mohl jsem si jít pro balon do sítě,“ popisoval brankář Adam Zadražil.

„Rozhodli jsme ze standardky, což je paradox,“ reagoval kouč Trousil. „Obranné i útočné jsme pilovali, předtím nám nešli,“ přihodil Krobot. Tentokrát se vše sešlo: perfektní rozehrávka v podání Šimka, bloky soupeřů, náběh i výskok stopera Lurvinka. Vše pro domácí proběhlo - stejně jako konečný výsledek - ideálně. Bylo symbolické, že rozhodl stoper, protože defenzivní trojice ve složení Jason Noslin, Bammens, Lurvink podala vskutku exkluzivní výkon.

Jediným zádrhelem (jasně trenér by zmínil i nevyužité možnosti) nakonec bylo nucené odstoupení kapitána Patráka. Útočníka naremploval chvíli před poločasovou přestávkou Jakub Elbel, pardubický tahoun spadl na loket Daniela Horáka. Dlouho ležel na trávníku, musel střídat ještě před přestávkou.

„Mluvil jsem s ním. Vypadal v pořádku,“ potěšilo Trousila. Pro něj i pro celé Pardubice to byl zkrátka vydařený večer.

10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

