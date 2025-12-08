Z pekla do nebe, Pardubice šokovaly i Hradec. Trousil: Pivo není povolené, až po Baníku
Únikovou hru spustily Pardubice. Jejich plán je jasný, vyhrabat se z ohrožení sestupem, baráží, nejlépe vyskočit až do střední skupiny. „To by se mi moc líbilo,“ přikývne Ladislav Krobot, útočník a ve čtyřiadvaceti letech vlastně jeden z matadorů mužstva. Červenobílí za splnění ambice na konci podzimu šturmují, což potvrdili také v derby s Hradcem Králové, v němž byli nebezpečnější i údernější. Vyhráli 1:0.
Před dvěma týdny je smázl Liberec. Na stadionku u Labe zvítězil 4:0, domácí přejel (jak říkají hokejisté, kteří sídlí hned vedle) jak zmrzlý rybník. Byla to potupa i ostuda. „Obrovská facka,“ utrousil kapitán Vojtěch Patrák.
Podle všeho však šlo o direkt, jenž probouzí.
Důkazy jsou hned dva. Pardubice vyhrály utkání, které jsou pro ně z největších. Nejprve šokovaly Letnou, Spartu na jejím stadionu potupily čtyřmi brankami. Poté překonaly také Hradec Králové, regionálního soka.
„Ještě tři body z Baníku a pak budeme mít zaslouženou dovolenou,“ pronesl útočník Ladislav Krobot. „Už proběhla promluva, pivo není povolené. Jenže pamatuju si, jak to bylo za nás,“ usmál se trenér Jan Trousil.
Odměnu by si tým zasloužil - i když trenéři doufají v její odsun po konci podzimní sezony. Ve výborném derby byl sice favorit z Hradce lepší s míčem, ve středu pole, domácí však byli jasně nebezpečnější. Měli více gólových šancí, neproměnili je dvakrát Patrák, Simon Bammens, na konci Abdullahi Tanko. To byl jediný propad oproti duelu na Spartě, kde Pardubičtí předvedli neuvěřitelnou efektivitu, vlastně všechny jasné možnosti přeměnili v branky.
Tentokrát si pomohli standardní situací. V 79. minutě rozhodl hlavou po rohu Samuela Šimka Louis Lurvink.
Horejš: Červená byla zkrat
Votroci už byli v té chvíli oslabení, tři minuty předtím byl vyloučen František Čech. „Byl to zkrat,“ nadával trenér David Horejš. „Myslím, že nás červená pro obranné standardky rozhodila. Ferenc chyběl, lepili jsme to během chvíle. Do prostoru na přední tyč se můžu těžko dočkat, potrestali nás. Bylo to zblízka, než jsem zvedl ruce, mohl jsem si jít pro balon do sítě,“ popisoval brankář Adam Zadražil.
„Rozhodli jsme ze standardky, což je paradox,“ reagoval kouč Trousil. „Obranné i útočné jsme pilovali, předtím nám nešli,“ přihodil Krobot. Tentokrát se vše sešlo: perfektní rozehrávka v podání Šimka, bloky soupeřů, náběh i výskok stopera Lurvinka. Vše pro domácí proběhlo - stejně jako konečný výsledek - ideálně. Bylo symbolické, že rozhodl stoper, protože defenzivní trojice ve složení Jason Noslin, Bammens, Lurvink podala vskutku exkluzivní výkon.
Jediným zádrhelem (jasně trenér by zmínil i nevyužité možnosti) nakonec bylo nucené odstoupení kapitána Patráka. Útočníka naremploval chvíli před poločasovou přestávkou Jakub Elbel, pardubický tahoun spadl na loket Daniela Horáka. Dlouho ležel na trávníku, musel střídat ještě před přestávkou.
„Mluvil jsem s ním. Vypadal v pořádku,“ potěšilo Trousila. Pro něj i pro celé Pardubice to byl zkrátka vydařený večer.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu