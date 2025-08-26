Rozlučka Petry Kvitové za všechny prachy: Za 9 porážek shrábla neskutečný balík!
Trápení? Bez debat. Návrat Petry Kvitové k tenisu po mateřské byl napěchovaný neúspěchy. Z deseti zápasů vyhrála jediný, zbytečně si pošpinila lesk svého jména. Nicméně finančně to byla pohádka!
Kariéra tenistky Petry Kvitové skončila drtivou porážkou. Dvojnásobná wimbledonská šampionka prohrála v 1. kole US Open s Francouzkou Diane Parryovou jednoznačně 1:6, 0:6. Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžnímu kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
I takový propadák ale české lvici, kterou po zápase cloumaly emoce, zajistil šek na 2,3 milionu korun. Na devíti turnajích po návratu si vydělala celkem 8,5 milionu korun!
|turnaj
|soupeřka
|výsledek
|odměna (Kč)
|Austin
|Burrageová
|6:3, 4:6, 4:6
|63 000
|Indian Wells
|Gračevová
|6:4, 3:6, 4:6
|652 000
|Miami
|Keninová
|4:6, 5:7
|503 000
|Madrid
|Volynetsová
|4:6, 0:6
|503 000
|Řím
Beguová
Džábirová
7:5, 6:1
skreč
|516 000
|Paříž
|Golubicová
|6:3, 0:6, 4:6
|1,8 mil.
|Londýn
|Haddadová
|6:2, 4:6, 4:6
|216 000
|Wimbledon
|Navarrová
|3:6, 1:6
|1,9 mil.
|US Open
|Parryová
|1:6, 0:6
|2,3 mil.
Zápasová bilance: 1:9
Prize money: 8,46 mil. Kč