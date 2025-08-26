Rozlučka Petry Kvitové za všechny prachy: Za 9 porážek shrábla neskutečný balík!

Autor: as
Petra po zápase plakala v manželově náručí.
Po zápase to na Petru všechno dolehlo.
Petra nemohla zastavit slzy.
Petru dojalo poděkování od pořadatelů.
Pro Petru si pořadatelé připravili i video.
Petra po zápase plakala.
Poslední zápas byl pro Petru emocionálně velmi těžký.
Petra nemohla zastavit slzy, odešla ale smířená.
Petra po zápase plakala v manželově náručí.
Petra Kvitová na US Open odehrála poslední zápas kariéry
Petra Kvitová na US Open odehrála poslední zápas kariéry
Šťastná rodinka Petry Kvitové
Jiří Vaněk odváží Petru Kvitovou a jejich synka Péťu z porodnice v Motole.
Jiří Vaněk odváží Petru Kvitovou a jejich synka Péťu z porodnice v Motole.
Jiří Vaněk odváží Petru Kvitovou a jejich synka Péťu z porodnice v Motole.
Petra Kvitová na svatbě
Petra Kvitová na svatbě
Petra Kvitová na svatbě
Petra Kvitová na svatbě
Petra Kvitová na svatbě
Petra Kvitová na svatbě
Snubní prsteny si Petra s Jiřím nechali vyrobit na zakázku u firmy ALO Diamonds, které je tenistka hlavní tváří.
Náhrdelník Petra doplnila ještě náramkem.
Dekolt Petry Kvitové zdobil diamantový náhrdelník.

Trápení? Bez debat. Návrat Petry Kvitové k tenisu po mateřské byl napěchovaný neúspěchy. Z deseti zápasů vyhrála jediný, zbytečně si pošpinila lesk svého jména. Nicméně finančně to byla pohádka! 

Kariéra tenistky Petry Kvitové skončila drtivou porážkou. Dvojnásobná wimbledonská šampionka prohrála v 1. kole US Open s Francouzkou Diane Parryovou jednoznačně 1:6, 0:6. Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžnímu kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.

I takový propadák ale české lvici, kterou po zápase cloumaly emoce, zajistil šek na 2,3 milionu korun. Na devíti turnajích po návratu si vydělala celkem 8,5 milionu korun!

turnajsoupeřkavýsledekodměna (Kč)
AustinBurrageová6:3, 4:6, 4:663 000
Indian WellsGračevová6:4, 3:6, 4:6652 000
MiamiKeninová4:6, 5:7503 000
MadridVolynetsová4:6, 0:6503 000
Řím

Beguová

Džábirová

7:5, 6:1

skreč

516 000
PařížGolubicová6:3, 0:6, 4:61,8 mil.
LondýnHaddadová6:2, 4:6, 4:6216 000
WimbledonNavarrová3:6, 1:61,9 mil.
US OpenParryová1:6, 0:62,3 mil.

Zápasová bilance: 1:9

Prize money: 8,46 mil. Kč

Po zápase to na Petru všechno dolehlo.
Po zápase to na Petru všechno dolehlo.

 

Témata:  financepenízeprize moneyblesksportPetra KvitováUS OpenLondýnMadridPařížFlushing Meadows - Corona ParkAustinIndian Wells MastersDiane Parryová


Články odjinud