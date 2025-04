Kvitová tuší, jak se vyhnout negativnímu osobnímu rekordu: Péťa je klíč!

Po mateřské pauze Petra Kvitová (35) kouše hořkosladký návrat na milované kurty – čtyři porážky v prvním kole. Do Říma ale jede s jasnou taktikou, jak odvrátit tuhle mizernou bilanci!

Tím trumfem za kýženou první výhrou od porodu má být devítiměsíční syn Péťa, jenž v publiku při mámině poslední prohře s Američankou Volynetsovou (4:6, 0:6) na turnaji v Madridu absentoval. „Péťa mi chybí. Starají se o něj babička s dědou. Myslím, že odteď už ho ale budu brát s sebou!“ usmála se Kvitová ve zpovědi pro Canal+ Sport.

Chybí syn i servis

Milované štístko, které vychovává s manželem Jířím Vaňkem (47), není jediná věc, co Petře při kláních chybí. „Dávám moc dvojchyb. Nefunguje mi servis, který býval mou klíčovou zbraní,“ posteskla si dvojnásobná wimbledonská šampionka před antukovým dvojbojem v Římě a pak na pařížském grandslamu. „Maličko líp se na kurtu hýbu i mi to z rakety hezky lítá, ale stále to jsou jen záblesky,“ doplnila k poporodní formě mezi profesionálkami.