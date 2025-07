Siniaková půjde v Praze na Noskovou. Hrozí, že přijde o post světové jedničky ve čtyřhře

Duel s Dominikou Šalkovou byl pro ni těžký. Kateřina Siniaková je deblová superstar, ale touží zase po lepším postavení mezi singlistkami. I proto se už podeváté prohání po kurtech v pražské Stromovce. Jako olympijská vítězka smíšené čtyřhry z Paříže patří k největším esům turnaje.

Problémy však přišly už v osmifinále. Jednadvacetiletá Šalková, které patří na žebříčku WTA až 184. příčka, se pochlapila. Dohnala Siniakovou v prvním setu do tie-breaku a celkově spolu bojovaly přes hodinu a půl. Nakonec se šťastným koncem pro favoritku.

„Mám radost, že jsem vyhrála. Byl to těžký zápas, dneska jsem se vůbec necítila. Doufám, že to byl jen blbý den, a že to zítra bude lepší. Není to hra, kterou bych chtěla předvádět. Byl to boj. Ne vždy je to pohádka. Kolikrát hraju líp a prohraju,“ svěřila se po zápase s úlevou Siniaková.

Vítr je zatím pražskému turnaji zlým pánem, protože tenistkám komplikuje život. K vidění bylo jen v tomto utkání sedmnáct dvojchyb. „Já mám pokaždé hodně dvojchyb. Vítr byl náročný a neovlivnil jen servis, ale hru celkově. Foukalo, pak zase ne, myslím, že jsme se obě trápily,“ hodnotila Siniaková.

Češek je v pavouku hodně a je jasné, že dřív nebo později na krajanku musela narazit. Poté, co v prvním kole předčila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou, čekala Šalková, a ve čtvrtfinále dojde na epický souboj. Olympijská vítězka v mixu Siniaková proti turnajové jedničce Lindě Noskové, která si ve středu poradila s Italkou Elisabettou Cocciarettovou.

„Moje přání je nehrát proti Češce, protože pak si to publikum tolik neužije. Ve čtvrtfinále mě čeká Linda. Určitě to bude těžký zápas. Ona je skvělá hráčka a půjdu do toho s tím, že nemám co ztratit,“ hlásí zlatá z Paříže po boku expřítele Tomáše Macháče v mixu.

Prioritou byl vždycky singl

Siniaková je v Praze i na úkor faktu, že může ztratit pozici světové jedničky v ženské čtyřhře. Místo na výsluní si přitom hýčká od září loňského roku. Jenže její obvyklá parťačka Američanka Taylor Townsendová zápolí doma ve Washingtonu po boku Hailey Baptisteové o to, aby svou českou kamarádku sesadila z trůnu.

Se Siniakovou letos opanovala Australian Open a poté turnaj v Dubaji. Došly také do semifinále Wimbledonu. Momentálně nenajdeme lepší deblový pár na planetě. Jenže teď se jejich cesty zase na nějakou dobu rozdělily, Siniaková jde po vylepšení singlové 86. pozice v žebříčku a je jasné, že tento týden body ve čtyřhře nepřidá. Townsendová je nyní ve čtvrtfinále ve Washingtonu. Pokud bude postupovat dál, Siniakovou překoná.

„Tak mě přeskočí. Myslím, že si to zaslouží. Před půl rokem řekla, že by si přála být světová jednička, ale je to těžké, když mě dohání. Tak teď má šanci. Mou prioritou byl vždycky singl, teď bych chtěla zlepšit singlový žebříček. Na pozici deblové jedničky bych samozřejmě chtěla zůstat, ale je to těžké, když hraju tak málo turnajů. Když tam bude místo mě Taylor, tak to bude ta nejlepší varianta,“ pravila Siniaková.