Světová jednička Siniaková převzala trofej Navrátilové: Pětkrát s Martinou

Autor: vba
Martina kromě tenisových trofejí získala minulý týden také Řád bílého lva. Kateřina Siniaková dostala odměnu za to, že opět končí rok jako světová jednička ve čtyřhře.
Legendární tenistka Martina Navrátilová.
2018: První s parťačkou Krejčíkovou
2021.
2022.
2024.
2025: Modrá víla Siniaková už popáté pózovala s trofejí pojmenovanou po »Navrátilce«.
Martina posbírala 344 tenisových trofejí a minulý týden také Řád bílého lva.
Kateřina Siniaková válí.
A má ji! Kateřina Siniaková (29) už popáté uzavře kalendářní rok jako světová jednička v tenisové čtyřhře. Vyrovnala tím rekordní počin legendární Martiny Navrátilové (69)!

Už když Katka před rokem tuhle trofej pojmenovanou právě po Navrátilové přebírala počtvrté, trochu se zarazila. „Najednou všichni mluvili o tom, že Martina ji vybojovala pětkrát. Takže mi došlo, že už jsem jí fakt na dostřel!“ popisuje střapatá blondýnka, co ji letos hnalo. Motivace to byla každopádně dokonalá. Vždyť po boku Američanky Townsendové vyhrála dva podniky v Dubaji a Wu-chanu, grandslam v Austrálii a teď se rvou o další prvenství na Turnaji mistryň, kde už mají jisté semifinále.

„O Taylor se můžu všude opřít,“ chechtala se Siniaková, když ji parťačka překvapila při přebírání poháru. Teď legendě utéct Česká tenistka ho nad hlavu zvedla už v letech 2018 (tehdy s krajankou Krejčíkovou), 2021, 2022 a 2024. „Vyhrát ho popáté? Nemám slov, je to něco výjimečného!“ dojímala se Katka, jež má pro příští rok stejně »jednoduchý« úkol. Navrátilové, jež na konci roku vládla čtyřikrát v 80. letech a popáté v roce 1999, utéct a osamostatnit se na čele deblové historie!

