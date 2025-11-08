Světová jednička Siniaková převzala trofej Navrátilové: Pětkrát s Martinou
A má ji! Kateřina Siniaková (29) už popáté uzavře kalendářní rok jako světová jednička v tenisové čtyřhře. Vyrovnala tím rekordní počin legendární Martiny Navrátilové (69)!
Už když Katka před rokem tuhle trofej pojmenovanou právě po Navrátilové přebírala počtvrté, trochu se zarazila. „Najednou všichni mluvili o tom, že Martina ji vybojovala pětkrát. Takže mi došlo, že už jsem jí fakt na dostřel!“ popisuje střapatá blondýnka, co ji letos hnalo. Motivace to byla každopádně dokonalá. Vždyť po boku Američanky Townsendové vyhrála dva podniky v Dubaji a Wu-chanu, grandslam v Austrálii a teď se rvou o další prvenství na Turnaji mistryň, kde už mají jisté semifinále.
„O Taylor se můžu všude opřít,“ chechtala se Siniaková, když ji parťačka překvapila při přebírání poháru. Teď legendě utéct Česká tenistka ho nad hlavu zvedla už v letech 2018 (tehdy s krajankou Krejčíkovou), 2021, 2022 a 2024. „Vyhrát ho popáté? Nemám slov, je to něco výjimečného!“ dojímala se Katka, jež má pro příští rok stejně »jednoduchý« úkol. Navrátilové, jež na konci roku vládla čtyřikrát v 80. letech a popáté v roce 1999, utéct a osamostatnit se na čele deblové historie!