Designérka »robertků« načrtla olympijskou kolekci. Dostál, Davidová a spol.: Tohle je orgasmus!
Díru do světa designu udělala se svou značkou intimních produktů pro ženy. Teď Anna Marešová (45) jen tak z plezíru přišla s vlastním návrhem oblečení pro olympioniky. To je slast!
Mladá umělkyně kromě vibrátorů, Venušiných kuliček či menstruačních kalíšků vytvořila i vyhlídkovou tramvaj pro Prahu nebo novou lanovku na Petřín. Když Marešová spatřila americkou kolekci pro ZOH 2026 v Itálii od módní ikony Ralph Lauren, toužila si ji obléct. „Pak jsem se podívala na tu naši. A udělalo se mi smutno,“ sdělila světu návrhářka.
Olympiádu Marešová vnímá také jako společenskou událost a reprezentaci země pod Řípem: „A ti, co nás reprezentují, se chtějí a i potřebují, cítit příjemně, sebevědomě, důstojně a šik. Ve vytahaném svetru a legínách se toho ale docílit nedá.“
Elegance
Oficiální kolekce z dílny Alpine Pro inspirovaná slavným grafikem Vojtěchem Preissigem (†70) na mnoho fanoušků nepůsobí vůbec sexy. Barvy – prý připomínající Německo – se poněkud nešťastně řešily i mezi vládními politiky...
Vzrušení nastalo znovu, protože z nápadu Marešové mnohým spadla sanice! „Možná to někdo označí za konzervativní. Jo, elegance je konzervativní. Občas mám pocit, že se v naší krajině bojíme tu eleganci sportovcům (a nejen jim) dopřát. Přestože právě oni by ji nádherně unesli,“ vysvětlila držitelka mnohých ocenění.
K vizuálnímu »orgasmu« tak Anička přivedla třeba brankáře zlatého hokejového týmu z loňského šampionátu Dostála, jeho reprezentační kolegyně, skeletonistku Fernstädtovou nebo biatlonistku Davidovou. Těm všem se Marešové příspěvek líbil!
ČOV: »Divočina« na přání!
Díky Anně Marešové fanoušci opět vzrušeně debatují o olympijském úboru. Co na to Český olympijský výbor? Zamyslel se, jak vyzvala sama designérka? „Při tvorbě kolekce jsme zohlednili, že sportovci si místo obvyklé bílé barvy přáli něco »divočejšího«,“ odpověděla Blesku mluvčí ČOV Barbora Žehanová.
„Svetr, kamaše či šála připomínají ZOH 1956 a atmosféru ledu a hor v Cortině d’Ampezzo. Nejdůležitější jsou pro nás sportovci – aby se cítili dobře, hrdě a sebevědomě. A právě od nich máme velmi kladné reakce,“ dodala.