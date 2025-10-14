Trenér Sparty Brian Priske: Útěk za čtvrt miliardy
Na Letné ho vyvažují zlatem, ale v Rotterdamu byl kouč Brian Priske (48) vskutku za všechny prachy!
Dánský fotbalový stratég si v létě 2024 po dvou titulech ve dvou sezonách a triumfu v domácím poháru vydupal u sparťanského direktora Tomáše Rosického (45) konec. Jenže Priskeho útěk na slavný stadion De Kuip se tamnímu Feyenoordu vůbec nevyplatil. Fanoušci nepřijali trenérův tradiční rituál, který nazvali »kolečkem z cirkusu«.
Po 33 zápasech na lavičce – včetně duelu v Lize mistrů proti Spartě (4:2) – si tak 10. února sbalil svých pět švestek. Až teď, kdy už se miláček příznivců rudých barev vrátil do Prahy i na první místo české nejvyšší soutěže, nizozemský klub zveřejnil účetní uzávěrku. Feyenoord sice vydělal v přepočtu na koruny za minulou sezonu rekordních 560 milionů, ale taky spolu s Priskem a jeho štábem vyletělo více než čtvrt miliardy oknem!
41
Tolik milionů kaček zaplatil Feyenoord Spartě za angažování kouče Briana Priskeho.
Zlatý padák
„Je to důležité zmínit. Měli jsme hlavního kouče, který musel odejít, a ještě jsme za něj zaplatili odstupné Spartě Praha. 11 milionů eur (cca 268 mil. Kč – pozn. red.) jsme museli odepsat,“ uvedl finanční ředitel Pieter Smorenburg pro nizozemský magazín Voetbal International.
Kolik přesně z téhle sumy byl zlatý padák pro šéftrenéra za nedodržení tříleté smlouvy, se neví. Ale hodně prachů spolklo odstupné pro asistenty včetně Babaloly, jehož si Priske přivedl zpátky na Letnou. Tady jsou zatím k nezaplacení!