Tenisová jednička Nosková: Šokovala piercingem!
Překvápko, měním image! Aktuálně nejlepší česká tenistka Linda Nosková (20) zaskočila fanoušky. „Možná jsem právě něco udělala...“ hlásila 13. hráčka světa na sociálních sítích, aby se následně pochlubila stříbrným kroužkem v nose.
S novým piercingem Nosková vyrazila na nedělní pražský koncert svého oblíbence Bena Cristovaoa. Jen dočasná ozdůbka jako kdysi u kolegyně Vondroušové, která po operaci ramene skotačila s dlouhatánským copem, který po návratu na kurty hned sundala?
U Lindy to vypadá na permanentní změnu, s kterou nejspíš bude i hrát. Tak snad její let k výšinám bude pokračovat i s nosní okrasou.
