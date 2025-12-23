Tenisová jednička Nosková: Šokovala piercingem!

Autor: as
Nosková se chlubí stříbrným kroužkem.
Nosková se chlubí stříbrným kroužkem.
Linda je teď nejlepší Češkou.
Na nedělním koncertu.
Linda Nosková získala cenu v kategorii nejlepší česká hráčka na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár
Linda Nosková získala cenu v kategorii nejlepší česká hráčka na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár
Linda teď pomáhá na Zanzibaru.
České tenistky s kapitánem Petrem Pálou oslavují barážový triumf nad Chorvatskem
Linda Nosková se raduje z výhry ve dvouhře s budoucí kapitánkou reprezentačního týmu Barborou Strýcovou
Linda Nosková se raduje, v duelu proti Chorvatsku vyrovnala na 1:1
Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou zvládly rozhodující čtyřhru v barážovém utkání BJK Cupu proti Chorvatsku
Linda Nosková s Lucií Havlíčkovou zvládly rozhodující čtyřhru v barážovém utkání BJK Cupu proti Chorvatsku
Rozhodující druhý bod v utkání proti Kolumbii zajistila Linda Nosková vítězstvím nad Camilou Osoriovou
Rozhodující druhý bod v utkání proti Kolumbii zajistila Linda Nosková vítězstvím nad Camilou Osoriovou
Rozhodující druhý bod v utkání proti Kolumbii zajistila Linda Nosková vítězstvím nad Camilou Osoriovou
Česká jednička Linda Nosková
Fanoušci Lindu nešetřili
Fanoušci Lindu nešetřili
Česká tenisová hvězda Linda Nosková
Česká tenisová hvězda Linda Nosková
Česká tenisová hvězda Linda Nosková
Česká tenisová hvězda Linda Nosková
Česká tenisová hvězda Linda Nosková

Překvápko, měním image! Aktuálně nejlepší česká tenistka Linda Nosková (20) zaskočila fanoušky. „Možná jsem právě něco udělala...“ hlásila 13. hráčka světa na sociálních sítích, aby se následně pochlubila stříbrným kroužkem v nose.

S novým piercingem Nosková vyrazila na nedělní pražský koncert svého oblíbence Bena Cristovaoa. Jen dočasná ozdůbka jako kdysi u kolegyně Vondroušové, která po operaci ramene skotačila s dlouhatánským copem, který po návratu na kurty hned sundala?

U Lindy to vypadá na permanentní změnu, s kterou nejspíš bude i hrát. Tak snad její let k výšinám bude pokračovat i s nosní okrasou.

Nosková se chlubí stříbrným kroužkem.
Nosková se chlubí stříbrným kroužkem.

Témata:  blesksporttenispiercingLinda Nosková

Související články



Články odjinud