Vážná nehoda sestry Messiho: Zlomenina páteře a popáleniny!
Na hřišti mu to stále pálí, dotáhl své Miami k titulu v americké fotbalové lize. Kouzelník Lionel Messi (38) přesto svátky netráví radostně v poklidné rodinné atmosféře. Jeho sestra totiž měla vážnou dopravní nehodu. Stáli při ní ale všichni svatí a přežila.
Sestra argentinského fotbalového virtuóza Maria Sol Messiová (33) havarovala v Miami. Kvůli následkům nehody byla nucena odložit svatbu, kterou měla mít 3. ledna. Údajně měla utrpět zlomeninu páteře a popáleniny na několika místech těla.
Renomovaný argentinský novinář Angel de Brito potvrdil, že mu informace poskytla maminka sourozenců Celia. „Messiho sestra je v pořádku, je mimo nebezpečí, ale ověřoval jsem si to s rodinou, protože se měla 3. ledna vdávat v Rosariu v Argentině, a bude muset svatbu odložit,“ prozradil další plány de Brito. Podle všeho bude Maria potřebovat dlouhou rekonvalescenci, ale je mimo ohrožení života.
Sestra slavného fotbalisty havarovala v Miami se svým pick-upem. Podle dalších informací nezvládla řízení, omdlela a narazila do zdi. „Utrpěla popáleniny a popáleniny se velmi těžko léčí. Stejně jako posunutí obratlů. Má dva zlomené obratle, zlomeninu paty a zápěstí,“ četl de Brito zprávy na svém telefonu v americké televizi. Maria se měla vdát za Juliana Arellana, který je členem trenérského štábu týmu Interu Miami do 19 let. Na tuhle slávu si ale rodina bude muset počkat.