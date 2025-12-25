Vážná nehoda sestry Messiho: Zlomenina páteře a popáleniny!

Autor: zvo
Fotbalista Lionel Messi s mladší sestrou Maríou
Fotbalista Lionel Messi s mladší sestrou Maríou
Fotbalista Lionel Messi s mladší sestrou Maríou
Messiho sestra utrpěla vážnou dopravní nehodu
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami
Fotbalista Lionel Messi takhle slavil titul s Miami

Na hřišti mu to stále pálí, dotáhl své Miami k titulu v americké fotbalové lize. Kouzelník Lionel Messi (38) přesto svátky netráví radostně v poklidné rodinné atmosféře. Jeho sestra totiž měla vážnou dopravní nehodu. Stáli při ní ale všichni svatí a přežila.

Sestra argentinského fotbalového virtuóza Maria Sol Messiová (33) havarovala v Miami. Kvůli následkům nehody byla nucena odložit svatbu, kterou měla mít 3. ledna. Údajně měla utrpět zlomeninu páteře a popáleniny na několika místech těla.

Renomovaný argentinský novinář Angel de Brito potvrdil, že mu informace poskytla maminka sourozenců Celia. „Messiho sestra je v pořádku, je mimo nebezpečí, ale ověřoval jsem si to s rodinou, protože se měla 3. ledna vdávat v Rosariu v Argentině, a bude muset svatbu odložit,“ prozradil další plány de Brito. Podle všeho bude Maria potřebovat dlouhou rekonvalescenci, ale je mimo ohrožení života.

Sestra slavného fotbalisty havarovala v Miami se svým pick-upem. Podle dalších informací nezvládla řízení, omdlela a narazila do zdi. „Utrpěla popáleniny a popáleniny se velmi těžko léčí. Stejně jako posunutí obratlů. Má dva zlomené obratle, zlomeninu paty a zápěstí,“ četl de Brito zprávy na svém telefonu v americké televizi. Maria se měla vdát za Juliana Arellana, který je členem trenérského štábu týmu Interu Miami do 19 let. Na tuhle slávu si ale rodina bude muset počkat.

Fotbalista Lionel Messi s mladší sestrou Maríou
Fotbalista Lionel Messi s mladší sestrou Maríou

 

 

Témata:  blesksportArgentinaLionel MessisvátekVánocesvatbaMiamiRosarioInter Miami CFpopáleninaÁngel de Brito

Související články



Články odjinud