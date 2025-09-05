Messiho poslední show v Argentině: Grandiózní rozlučka, dva góly a slzy
Na tenhle večer bude celá Argentina dlouho vzpomínat. Na stadionu Estadio Monumental před téměř 85 000 diváky v Buenos Aires možná naposledy naplno rozbalil své kousky Lionel Messi (38). Legendární kapitán měl slzy v očích už na rozcvičce, zápas proti Venezuele (3:0) dopadl z jeho pohledu úžasně. Messi v kvalifikačním duelu vstřelil dvě branky a se spoluhráči dojatě vnímal obrovské ovace, které mu domácí fanoušci připravili. „Přesně o tomhle jsem snil,“ vyprávěl po grandiózním představení pravděpodobně nejlepší fotbalista historie.
Lionel Messi vedl svou družinu klasicky jako kapitán, Argentina proti Venezuele nepřipustila žádné drama. Domácí modla vstřelila dvě branky, třetí obstaral Lisandro Martínez a Argentina slavila. Už před zápasem měla jistý postup na světový šampionát, o to víc se fanoušci věnovali ódám na svou hlavní hvězdu.
Vzhledem k dalšímu programu je pravděpodobné, že Messi v ostrém utkání nastoupil před domácím publikem naposledy. Argentina doma až do letního Mundialu 2026 už nehraje. Je téměř vyloučené, že ikonický kapitán bude v národním týmu pokračovat po turnaji v Americe.
Jen při sledování a poslechu videí z utkání je zřejmé, jaký kotel domácí pro svého lídra vytvořili. Po závěrečném hvizdu dlouho skandovali Messiho jméno, všichni na stadionu si plnými doušky vychutnávali magické momenty.
Messi přiznal, že měl slzy v očích už od rozcvičky, zápas sledovala jeho rodina a nejbližší přátelé přímo na tribuně. Dvě trefy, jasná výhra znamenají báječnou tečku na úchvatné kariéře jednoho z nejlepších hráčů, který kdy hrál fotbal. V Argentině to dlouho neměl jednoduché, ale po výhře na šampionátu v Kataru 2022 se dostal v očích fanoušků na podobnou úroveň, v jaké se nacházel Diego Maradona.
„Je ve mně spousty emocí, na tomhle hřišti jsem toho tolik zažil,“ vyprávěl Messi po utkání. „Vždycky pro mě byla obrovská radost nastupovat za Argentinu před vlastními diváky. Jsem šťastný, že jsem to mohl zakončit tímhle způsobem, takhle jsem o tom vždycky snil,“ popsala své pocity 38letá legenda.
Messi vynechá následující kvalifikační zápas Argentiny v Ekvádoru, chce se naplno zotavit po nedávném zranění stehenního svalu. „Chci se dobře připravit na následující program, hlavním cílem je vyhrát MLS,“ přiznala opora Miami. „Další přípravu hrajeme v říjnu, to se se spoluhráči znovu potkáme.“
V dresu Argentiny ovládl fenomenálním způsobem poslední šampionát před necelými třemi lety v Kataru. Následně odešel z PSG a opustil velký evropský fotbal. V národním týmu, který mu po posledních úspěších přinesl tolik zážitků a pozitivních emocí, ale pokračuje dál.
Zatím nedokáže odhadnout, zda v plné formě vydrží až na následující šampionát, Argentina příští rok obhajuje zlato na turnaji v Jižní a Severní Americe.
„O mistrovství světa říkám pořád to samé - nemyslím si, že si tam zahraji další zápas. Vzhledem k mému věku je logické, že už se tam nepodívám,“ připustil Messi. „Nicméně na turnaji už jsme, rychle se to blíží. Jsem nesmírně motivovaný se tam dostat. Ale půjdu den po dni, hlavně podle toho, jak se cítím.“
Messi logicky nemůže konkurovat mladším hráčům v rychlosti a intenzitě, pořád ale na hřišti zvládá geniální věci. Mimořádný cit pro kombinaci, zakončení, kličky, standardní situace. A hlavně úžasná čísla - v MLS za rok 2025 odehrál 19 zápasů s bilancí 19 gólů a 11 asistencí.
„Snažím se, abych se na hřišti cítil co nejlépe. Ale především se k sobě snažím být upřímný. Když se na hřišti cítím dobře, užívám si to. Když ne, upřímně, už mě to netěší a raději tam nejsem. Takže uvidíme, o mistrovství jsem se ještě nerozhodl,“ popsal osminásobný držitel Zlatého míče.
Po úspěšné domácí rozlučce s Argentinou se vrhne na klubové povinnosti a zbytek sezony v Miami - americká MLS oproti evropským soutěžím finišuje během následujícího podzimu. „Dohraji sezonu, pak půjdu na přípravu a do mistrovství bude zbývat šest měsíců. Cílem je v MLS dobře dokončit tenhle rok a zvládnout přípravu na rok 2026. Pak se rozhodnu,“ nastínil Messi.