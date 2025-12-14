Messiho turné po Indii: Úprk z pekla
Osmdesát tisíc fotbalových fandů z jeden a půl miliardové Indie si myslelo, že si splní sen, když spatří Lionela Messiho (38) naživo. Jenže hvězdného Argentince přes tlačenici a za drahý lupen sotva viděli, a tak vypuklo hotové peklo!
Rozzuření vandalové vlétli na hřiště, házeli láhve, sedačky i reklamní banery! Legendárního Messiho, který se na stadionu Salt Lake v Kalkatě zdržel jen 20 minut, obklopili pouze VIP hosté a nejvýznamnější politici, na obyčejného fanouška z »nižší kasty« se nedostalo.
„Kolem něj byli jen ti důležití a mocní. Proč tam teda chtěli nás? Utratil jsem 12 tisíc rupií (pozn.: 2,7 tisíc Kč) za lístek, a neviděl jsem mu ani obličej,“ zuřil jeden z nešťastníků. „Abych spatřil Messiho, tak jsem se ve svůj svatební den vzdal veškerých oslav,“ přidal další.
Pořadatel akce se však za chaos omluvil a slíbil, že nespokojeným fanouškům vrátí peníze v plné výši vstupenky, jenže vzápětí byl indickou policií zatčen. Leo se tak dal raději na předčasný úprk do Haidarábádu, kde pokračovalo jeho třídenní turné po Indii.
Víte, že...
Indové postavili Messimu 21 metrů vysokou sochu na počest jeho třídenní návštěvy.