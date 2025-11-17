Last Dance Messiho a spol.? Stará parta chce poslední zázrak, problémem MLS je…
Lionel Messi dál odškrtává rekordy MLS rychleji, než páteční zvonění rozpustí třídu z lavic. Na kontě má 57 tref a 32 asistencí v 59 utkáních, tedy 1,51 gólového příspěvku na zápas. Ohromující číslo, které však jen zapadá do řady statistik definujících jeho mimozemský vliv na tenhle sport. Busquets a Alba končí, on ale povede klub do nové éry ve zbrusu novém stadionu, což stvrdil tříletým prodloužením smlouvy. Stále hraje v nadmořské výšce, kam v MLS nikdo jiný nevystoupá. I v téhle pozdní fázi roztáčí gólový jukebox a vytahuje poslední zbytky magie.
V roce 2024 získal ocenění Landon Donovan MVP, když vstřelil 20 gólů a přidal 11 asistencí (v 19 utkáních). Miami poprvé ovládlo Východní konferenci, přestože ho pak v play off, které určuje vítěze sezony, zastavila Atlanta United.
Letos to Messi posunul ještě dál. Základní část zakončil jako nejlepší střelec s 29 zásahy, což je jeho nejvyšší ligový součet od sezony 2018–19 v Barceloně. K tomu 19 asistencí, znovu nejvíc v celé soutěži.
Existují nějaké argumenty proti Messiho zvolení MVP? Ne. Je to nejlepší hráč ligy, nejlepší hráč všech dob a s lehkostí má za sebou nejpůsobivější sezonu v historii MLS.
Někteří tvrdí, že by si trofej zasloužil Anders Dreyer, dánský útočník, který i s relativně mladým týmem San Diega zvládl 19 tref a 19 asistencí.
Ano, Messi má kolem sebe v záloze a útoku silnější spoluhráče než kdokoli v MLS. Navršit 48 gólových příspěvků v pouhých 28 zápasech je snazší, když vám do běhu servírují míče Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba nebo Rodrigo De Paul.
Jenže tady není co řešit. Dán má smůlu, že hraje v epoše LM10, jinak by si pro cenu šel sám. Dreyer je na hřišti o tři kroky před ostatními. Messi o pět set. Žádná námitka neobstojí, protože v MLS prostě není nikdo, kdo by se Argentinci přiblížil.
Leův přestup z Paris Saint-Germain v létě 2023 mohl připomínat ústup z velké scény a začátek úpadku, jenže on stále zůstává tím, kým byl. A i když už se nedostane do užšího výběru pro Zlatý míč, Messi je pořád Messi.
V roce 2025 má ve všech soutěžích 42 gólů a 24 asistencí v 46 zápasech. Od srpna 2023 stihl v barvách Miami 85 duelů, 77 zásahů a 41 finálních přihrávek. V MLS oslnil 57 brankami a 32 asistencemi v 59 utkáních.
To jsou čísla z jiné galaxie, i když je předvádí člověk z masa, kostí a neuvěřitelné vůle. Je mu 38 let, v nohách dvě dekády nejvyšší zátěže, a přesto dokáže ohnout realitu i obránce s gólmany tak, jak to umí jen LM10.
Není to ta hvězda, která po konci evropské éry jen