Předplatné

Hokej před Vánoci táhne i dráždí. Extralize se vyplácí. Nemůžeme brečet, namítl Lev

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Šílené Kladno, Jágr ani nedohrál. Kontroverzní fauly na hlavu, co s nimi? • Zdroj: isport.cz
Hokejová extraliga táhne i v časech Vánoc
Vánoční choreo fanoušků Hradce Králové
Fanoušci Sparty chodí fandit ve vánoční náladě
Šarvátka na konci utkání Plzeň - Pardubice
Sparťanské zápasy před Štědrým dnem doprovází vánoční atmosféra
Ville Petman otevřel skóre proti Pardubicím
Fanoušci Sparty byli už v Litvínově ve vánoční náladě
15
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Stížnosti extraligových hráčů na pracovní povinnosti v předvánočním čase se množí, do fachy musí ještě před Štědrým dnem. V některých případech tím utrpí štědrovečerní rodinné setkání. Třeba Bílí Tygři z Liberce předtím, než rozbalí dárky, absolvují v předvečer sváteční atmosféry cestu autobusem z Vítkovic. Domů dorazí až ve středu nad ránem. „Letos jedno z kol připadlo i na 23. prosince, což je na druhou stranu, dle našeho názoru, atraktivní termín pro fanoušky,“ tvrdí ředitel ligy Martin Loukota.

Liberecký Radan Lenc, Silvester Kusko z Olomouce nebo Kanaďan ve službách Vítkovic Anthony Nellis. To jsou jména hráčů, kteří v uplynulých dnech ve větší i menší míře ve veřejném prostoru popsali, jak nepříjemně nahuštěný je program domácí soutěže. Zejména pak kolem vánočních svátků.

„Každý je chce trávit s nejbližšími a ne cestovat po republice. Možná by se nad tím měl někdo zamyslet a ne to takhle drhnout. Ale program je tak daný, my to prostě odehrajeme a budeme chtít vyhrát. Ale určitě se žádnému hráči nelíbí, že bude cestovat přes půl republiky a vracet se někdy k ránu čtyřiadvacátého. Všichni máme hokej rádi, všichni ho milujeme, ale zase ocaď pocaď,“ spustil vodopád nářků alternující kapitán Bílých Tygrů Lenc po páteční prohře s Kometou 1:2.

V neděli se k jeho apelu přidali další. „Co řekl, pod to by se podepsalo sto procent hráčů. V tom smyslu, že chceme trávit svátky s rodinami. Nejen my hráči, ale všichni, kteří jsou o Vánocích na zápasech taky. Četl jsem i komentáře, že ostatní lidi taky pracují – novináři, hasiči, lékaři a podobně. Ale pokud byste se zeptali jich, taky by vám řekli, že na Vánoce by byli raději doma,“ vykládal olomoucký útočník Kusko.

Faktem je, že v minulé sezoně se poslední duely před Vánoci sehrály už 22. prosince, rok předtím dokonce dvacátého. Nejzazší termín před Štědrým dnem přišel naposledy na přetřes v sezoně 2021/22, kdy muselo do akce deset týmů. Letos jich bude dokonce dvanáct, předehrávku si zařídili pouze v Třinci po shodě s Hradcem. I kvůli klidu pro hokejisty.

„Když jsme optimalizovali rozpis zápasů, dohodli jsme se s Hradcem na přeložení utkání z 23. na 17. prosince. Důvodů bylo několik. Chtěli jsme dopřát hráčům víc volna ve vánočním čase. Zároveň jsme věděli, že z Českých Budějovic se vrátíme až v pondělí 22. prosince nad ránem, takže času na regeneraci a přípravu by bylo extrémně málo,“ objasnil tiskový mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař.

Programu v odbodí Vánoc věnuje extraliga velkou péči

V tomto případě šlo o ústupek klubů, hráči si nic nevynutili. Stejnou možnost prý diskutovali i na trase Vítkovice – Liberec, ale program v aréně Ostravanů jiné řešení nenabízel. Třeba zástupci švédských a finských týmů jsou v komfortnější situaci, momentálně si užívají pětidenní pauzy, přičemž nezastavují během olympijského období, jelikož počítají převážně s účastí hráčů z NHL.

Zato české kluby mají povinnost dle transferových regulí IIHF uvolnit všechny reprezentanty už týden před startem ZOH. Pustí tak ku příkladu Lotyše, Slováky nebo Dána Nicka Olesena a Fancouze Jordanna Perreta. Z nejrozvinutějších evropských soutěží mají letos stejně náročný program jako Češi Němci a Švýcaři s celým kolem bezprostředně před Štědrým dnem.

Extralize se klání v závěru roku vyplácí hlavně z diváckého pohledu, tradičně se řadí mezi nejvíc navštěvovaná v sezoně. Redakce deníku Sport a webu iSport požádala v souvislosti s protesty několika hráčů o reakci ředitele extraligy Martina Loukotu.

„Zápasovému programu v období vánočních svátků se věnujeme s velkou péčí a snažíme se zohlednit i dojezdové vzdálenosti nebo pravidelné střídání dvou domácích utkání ze sezony na sezonu. Zasahují do něj pochopitelně i další faktory, jako je účast českého týmu na Spengler Cupu a v letošní olympijské sezoně i všeobecně nahuštěný harmonogram, v němž jsme se snažili najít dostatečnou dobu pro přípravu evropské časti národního týmu před ZOH,“ napsal muž v čele nejvyšší soutěže.

Jak v souvislosti s tématem trefně upozornil veterán Plzně Jakub Lev, hokejisté aktuálně nemají mnoho prostředků, jimiž by se situací hnuli. Zkušený útočník bramborový salát za kuře s rýží kvůli práci sice nevymění, ale jinak k harmonogramu přistupuje pragmaticky.

„Kdyby třeba byla hráčská asociace, mohlo by se to změnit jako ve Švédsku nebo v jiných zemích. Ale tím, že nejsme schopni si ji udělat, a je to neschopnost nás hráčů, tak nemůžeme brečet,“ namítl Lev. „Je to úhel pohledu. Každý by si chtěl Vánoce užít, ale na druhou stranu jsme za hraní placení. Liga to má takhle nastavené. Když řeknou, že budeme hrát 23. nebo 26. prosince, obléknu výstroj.“

Návštěvnost kolem Vánoc v sezoně 2024/25

Datum

Zápas

Naplnění kapacity

Počet diváků

Domácí průměr

22. prosince

Třinec – Motor

93 %

5 039

4 876

22. prosince

K. Vary – M. Boleslav

88 %

5 173

4 496

22. prosince

Liberec – Vítkovice

76 %

5 736

5 437

22. prosince

Mountfield HK – Kometa

88 %

6 085

4 474

22. prosince

Kladno – Sparta

100 %

5 200

3 456

22. prosince

Plzeň – Litvínov

78 %

5 653

5 068

22. prosince

Olomouc – Pardubice

100 %

5 500

4 754

26. prosince

Litvínov – Kladno

100 %

5 944

4 740

26. prosince

Sparta – K. Vary

59 %

10 313

12 804

26. prosince

M. Boleslav – Plzeň

79 %

3 302

3 383

26. prosince

Vítkovice – Olomouc

65 %

6 387

5 520

26. prosince

Mountfield HK – Liberec

69 %

4 766

4 474

26. prosince

Kometa – Třinec

96 %

7 361

6 755

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Sparta34154114101:8654
4Třinec3315411397:8254
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3213421390:8849
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů