Hokej před Vánoci táhne i dráždí. Extralize se vyplácí. Nemůžeme brečet, namítl Lev
Stížnosti extraligových hráčů na pracovní povinnosti v předvánočním čase se množí, do fachy musí ještě před Štědrým dnem. V některých případech tím utrpí štědrovečerní rodinné setkání. Třeba Bílí Tygři z Liberce předtím, než rozbalí dárky, absolvují v předvečer sváteční atmosféry cestu autobusem z Vítkovic. Domů dorazí až ve středu nad ránem. „Letos jedno z kol připadlo i na 23. prosince, což je na druhou stranu, dle našeho názoru, atraktivní termín pro fanoušky,“ tvrdí ředitel ligy Martin Loukota.
Liberecký Radan Lenc, Silvester Kusko z Olomouce nebo Kanaďan ve službách Vítkovic Anthony Nellis. To jsou jména hráčů, kteří v uplynulých dnech ve větší i menší míře ve veřejném prostoru popsali, jak nepříjemně nahuštěný je program domácí soutěže. Zejména pak kolem vánočních svátků.
„Každý je chce trávit s nejbližšími a ne cestovat po republice. Možná by se nad tím měl někdo zamyslet a ne to takhle drhnout. Ale program je tak daný, my to prostě odehrajeme a budeme chtít vyhrát. Ale určitě se žádnému hráči nelíbí, že bude cestovat přes půl republiky a vracet se někdy k ránu čtyřiadvacátého. Všichni máme hokej rádi, všichni ho milujeme, ale zase ocaď pocaď,“ spustil vodopád nářků alternující kapitán Bílých Tygrů Lenc po páteční prohře s Kometou 1:2.
V neděli se k jeho apelu přidali další. „Co řekl, pod to by se podepsalo sto procent hráčů. V tom smyslu, že chceme trávit svátky s rodinami. Nejen my hráči, ale všichni, kteří jsou o Vánocích na zápasech taky. Četl jsem i komentáře, že ostatní lidi taky pracují – novináři, hasiči, lékaři a podobně. Ale pokud byste se zeptali jich, taky by vám řekli, že na Vánoce by byli raději doma,“ vykládal olomoucký útočník Kusko.
Faktem je, že v minulé sezoně se poslední duely před Vánoci sehrály už 22. prosince, rok předtím dokonce dvacátého. Nejzazší termín před Štědrým dnem přišel naposledy na přetřes v sezoně 2021/22, kdy muselo do akce deset týmů. Letos jich bude dokonce dvanáct, předehrávku si zařídili pouze v Třinci po shodě s Hradcem. I kvůli klidu pro hokejisty.
„Když jsme optimalizovali rozpis zápasů, dohodli jsme se s Hradcem na přeložení utkání z 23. na 17. prosince. Důvodů bylo několik. Chtěli jsme dopřát hráčům víc volna ve vánočním čase. Zároveň jsme věděli, že z Českých Budějovic se vrátíme až v pondělí 22. prosince nad ránem, takže času na regeneraci a přípravu by bylo extrémně málo,“ objasnil tiskový mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař.
Programu v odbodí Vánoc věnuje extraliga velkou péči
V tomto případě šlo o ústupek klubů, hráči si nic nevynutili. Stejnou možnost prý diskutovali i na trase Vítkovice – Liberec, ale program v aréně Ostravanů jiné řešení nenabízel. Třeba zástupci švédských a finských týmů jsou v komfortnější situaci, momentálně si užívají pětidenní pauzy, přičemž nezastavují během olympijského období, jelikož počítají převážně s účastí hráčů z NHL.
Zato české kluby mají povinnost dle transferových regulí IIHF uvolnit všechny reprezentanty už týden před startem ZOH. Pustí tak ku příkladu Lotyše, Slováky nebo Dána Nicka Olesena a Fancouze Jordanna Perreta. Z nejrozvinutějších evropských soutěží mají letos stejně náročný program jako Češi Němci a Švýcaři s celým kolem bezprostředně před Štědrým dnem.
Extralize se klání v závěru roku vyplácí hlavně z diváckého pohledu, tradičně se řadí mezi nejvíc navštěvovaná v sezoně. Redakce deníku Sport a webu iSport požádala v souvislosti s protesty několika hráčů o reakci ředitele extraligy Martina Loukotu.
„Zápasovému programu v období vánočních svátků se věnujeme s velkou péčí a snažíme se zohlednit i dojezdové vzdálenosti nebo pravidelné střídání dvou domácích utkání ze sezony na sezonu. Zasahují do něj pochopitelně i další faktory, jako je účast českého týmu na Spengler Cupu a v letošní olympijské sezoně i všeobecně nahuštěný harmonogram, v němž jsme se snažili najít dostatečnou dobu pro přípravu evropské časti národního týmu před ZOH,“ napsal muž v čele nejvyšší soutěže.
Jak v souvislosti s tématem trefně upozornil veterán Plzně Jakub Lev, hokejisté aktuálně nemají mnoho prostředků, jimiž by se situací hnuli. Zkušený útočník bramborový salát za kuře s rýží kvůli práci sice nevymění, ale jinak k harmonogramu přistupuje pragmaticky.
„Kdyby třeba byla hráčská asociace, mohlo by se to změnit jako ve Švédsku nebo v jiných zemích. Ale tím, že nejsme schopni si ji udělat, a je to neschopnost nás hráčů, tak nemůžeme brečet,“ namítl Lev. „Je to úhel pohledu. Každý by si chtěl Vánoce užít, ale na druhou stranu jsme za hraní placení. Liga to má takhle nastavené. Když řeknou, že budeme hrát 23. nebo 26. prosince, obléknu výstroj.“
Návštěvnost kolem Vánoc v sezoně 2024/25
Datum
Zápas
Naplnění kapacity
Počet diváků
Domácí průměr
22. prosince
Třinec – Motor
93 %
5 039
4 876
22. prosince
K. Vary – M. Boleslav
88 %
5 173
4 496
22. prosince
Liberec – Vítkovice
76 %
5 736
5 437
22. prosince
Mountfield HK – Kometa
88 %
6 085
4 474
22. prosince
Kladno – Sparta
100 %
5 200
3 456
22. prosince
Plzeň – Litvínov
78 %
5 653
5 068
22. prosince
Olomouc – Pardubice
100 %
5 500
4 754
26. prosince
Litvínov – Kladno
100 %
5 944
4 740
26. prosince
Sparta – K. Vary
59 %
10 313
12 804
26. prosince
M. Boleslav – Plzeň
79 %
3 302
3 383
26. prosince
Vítkovice – Olomouc
65 %
6 387
5 520
26. prosince
Mountfield HK – Liberec
69 %
4 766
4 474
26. prosince
Kometa – Třinec
96 %
7 361
6 755
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž