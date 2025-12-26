Dcera šampionky Neumannové odkryla: Netradiční Štědrý den
Zůstat ve městě a válet se u pohádek? Takové Vánoce by si nejspíš rodina olympijské šampionky Kateřiny Neumannové (52) ani neužila. Její dcera Lucie (22) prozradila, že společně s babičkou všechny tři vyrazily do pohádkového prostředí Šumavy a žádné lehárko se rozhodně nekonalo.
„Já asi pořádně zlobila, protože Ježíšek mi nadělil v noci pořádné křece do břicha, takže jsem se probudila až někdy v devět, a to už u nás bylo všechno v procesu,“ prozradila Lucka, která ukázala, jak její maminka chystá brambory na salát, přičemž jí pomáhala i babička, zatímco sama atletka šla teprve snídat. Úplně bez jejího přičinění ale tradiční příloha nevznikla.
„V naší rodině dostávám tolik důvěry, že jsem mohla akorát uvařit tři vajíčka natvrdo a ani nakrájet jsem je nemohla,“ práskla nejmladší Neumannová s tím, že Vánoce tráví rodina každoročně na chalupě Kateřiny Neumannové na Šumavě. Ani na Štědrý den ale Lucie nezapomněla na pořádnou dávku sportu. V dohledné době ji navíc čeká náročný fitness závod HYROX, a tak si šla dát do posilovny pořádně do těla. Společnost jí pak dělala babička (86), která navzdory vyššímu věku také neseděla se založenýma rukama.
„Aby mi to rychle uteklo, tak za mnou přišla babička a cvičila se mnou,“ prozradila atletka, která ukázala, jak babička cvičí na míči a žebřinách. A pohyb si ve sváteční den dopřála i sama Kateřina, která vyrazila na běžky. Závěrem ale samozřejmě nemohla chybět tradiční večeře s kaprem či řízkem a rozbalování dárečků, o kterých Lucka prozradila, že jimi letos nešetřila.