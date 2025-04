Premiéra atletického Grand Slamu: peníze či kontroverze. Prázdné tribuny i kvůli lístkům

Měl to být začátek nové éry světové atletiky. Úvodní víkend nového seriálu Grand Slam Track přinesl hrst výborných výkonů, několik očekávaných soubojů a pro atlety prize money, na jaké si jinde nepřijdou. Scházeli ale diváci, početná skupina hvězd i disciplíny mimo dráhu. „Byl to dobrý začátek, atleti si dobře vydělali. Ale určitě to nebyl přelomový, historický počin,“ hodnotí atletický insider Alfonz Juck. Co první víkend v Kingstonu přinesl?

Prázdné tribuny

Velká očekávání vysněného projektu legendárního Michaela Johnsona zchladil první televizní záběr na skoro prázdné tribuny Národního stadionu. „Je to jednoznačně v tom, že na poměry Jamajčanů zvolili drahé lístky. Jamajská atletická komunita týden předtím zaplatila za středoškolské mistrovství, což je tam největší událost. Bylo jasné, že hned potom bude těžké lidi nahnat,“ vysvětluje Juck.

Situaci nepomohla ani lehká krize jamajského sprintu, jehož jedinou medailí z OH v Paříži byl bronz Kishane Thompsona na stovce. První víkend lidi dorazili, až když jim pořadatelé rozdali lístky zadarmo. „Rádi bychom, aby přišlo víc fanoušků. Myslím, že se to stane,“ hodnotil Johnson.

Peníze pro atlety

Tribuny možná byly prázdné, kapsy atletů se ale pořádně naplnily. Každý vítěz z dvanácti soutěžních skupin v obou kategoriích si v Kingstonu vydělal 100 000 dolarů (asi 2,3 milionu korun). Osmý v pořadí bral 10 000 dolarů (asi 230 000 korun), což je v Diamantové lize prémie pro prvního v pořadí.

„Každý si něco vydělal. Diamantová liga nenabízí sto tisíc dolarů ani za vítězství ve finále,“ říká Juck, který v Ostravě dává dohromady startovní pole Zlaté tretry. „Na druhou stranu, kdyby mně někdo řekl, abych uspořádal jen šest disciplín, možná bych dal taky do kupy tolik peněz, aby bylo na Zlaté tretře za vítězství sto tisíc. My ale musíme zajistit komplexnost.“

Díry v programu

Johnsonův nápad se kontroverzně soustředí výhradně na disciplíny na dráze, což atletické tradicionalisty pobuřuje. Ukázalo se, že v realitě působí zvláštně, pokud show na dráze neprovází technické disciplíny. V dvouhodinovém programu zely díry, v nichž se na stadionu nic nedělo.

„To byla jedna z věcí, na kterou jsme poukazovali – co bude mezi běhy. Na našich mítincích, když není běh, diváci sledují technické disciplíny. Tam nebylo nic,“ říká Juck. Doma v Kingstonu se paradoxně nemohlo ukázat několik medailistů z Paříže – zlatý diskař Rojé Stona, stříbrní Shanieka Rickettsová (trojskok) a Wayne Pinnock (dálka) či bronzový diskař Rajindra Campbell.

Rivality

První víkend nové ligy naopak naznačil, že by v ní mohl fungovat koncept rivality superhvězd napříč dvěma disciplínami. Olympijský šampion na 800 metrů Emmanuel Wanyonyi porazil na patnáctistovce kompletní stupně vítězů z Paříže. Double dokonali sprinteři Kenny Bednarek a Melissa Jeffersonová, překážkářky Sydney McLaughlinová-Levroneová a Alison dos Santos i vytrvalkyně Ejgayehu Tayeová.

„Je třeba uznat, že na to, že je začátek dubna, byly některé výkony dobré. Souboje patnáctistovkařů a osmistovkařů je něco výjimečného, co se moc nevidí,“ uznal Juck. „Ale nebylo to něco, co by výrazně ovlivnilo sportovní svět. A už na druhém mítinku se objeví moment: Tohle už jsme viděli…“

Hvězdy v autu

Johnson svou ligu prezentuje jako souboje nejrychlejších s nejrychlejšími, ale spousta elitních závodníků chyběla. Na prvním místě scházel pár úřadujících olympijských šampionů na stovce, který užívá značky nejrychlejšího muže a nejrychlejší ženy planety. Noah Lyles myšlenku nového projektu dopředu kritizoval, Julien Alfredová raději vyrazila do floridského Miramaru, kde o víkendu porazila jamajskou hvězdu Shericku Jacksonovou v běhu na 300 metrů.

Mimo zůstali mílař Jakob Ingebrigtsen, překážkář Karstern Warholm, jamajské sprinterské hvězdy a samozřejmě i plejáda borců z technických disciplín. „Atleti, které má podepsaný Grand Slam Track, u nás startovat nebudou. Tretra se koná v úterý před finálovým mítinkem seriálu v LA. Ale ostatních je naštěstí dost,“ vysvětluje Juck pohledem manažera Zlaté tretry. Ostravský mítink, který se chystá na 24. června, už oznámil starty Jakoba Ingebrigtsena či sedmnáctiletého sprinterského fenoménu Gouta Gouta, možného nového Bolta.

Vítězové slamu v Kingstonu

Krátké sprinty (100 a 200 metrů): Kenny Bednarek a Melissa Jeffersonová (oba USA)

Dlouhé sprinty (200 a 400 metrů): Matthew Hudson-Smith (Brit.) a Gabby Thomasová (USA)

Krátké překážky (100 metrů, 100 a 110 metrů překážek): Sasha Zhoya (Fr.) a Danielle Williamsová (Jam.)

Dlouhé překážky (400 metrů a 400 metrů překážek): Alison dos Santos (Braz.) a Sydney McLaughlinová-Levroneová (USA)

Krátké běhy (800 a 1500 metrů): Emmanuel Wanyonyi (Keňa) a Diribe Weltejiová (Et.)

Dlouhé běhy (3000 a 5000 metrů): Grant Fisher (USA) a Ejgayehu Tayeová (Et.)

Nedělní výsledky

Muži - 100 m (vítr -0,2 m/s): 1. Zhoya (Fr.) 10,55. 400 m: 1. Dos Santos (Braz.) 45,52. 800 m: 1. Arop (Kan.) 1:45,13. 3000 m: 1. Gebrhiwet (Et.) 7:51,55.

Ženy - 100 m (-3,4 m/s): 1. Williamsová (Jam.) 11,54. 200 m (-4,7 m/s): 1. Jeffersonová (USA) 23,46. 400 m: 1. McLaughlinová-Levroneová (USA) 50,32. 5000 m: 1. Tayeová (Et.) 14:54,88.