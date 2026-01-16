Gudas, Dostál i Mrázek zažehnávali krizi v zástěrách: Posluhovali láskám
V NHL nevyhráli zápas tři neděle. Po sérii devíti nezdarů v řadě zapomínali hokejisté Anaheimu na mizerii v zástěrách. A s vařečkou u sporáku to Gudasovi, Dostálovi i Mrázkovi šlo lépe než s hokejkou!
Led Honda Center se na chvilku přeměnil v noblesní »corner food«, kde hvězdy Kačerů kmitaly, aby v rámci charitativního večera Dux in Tux zhruba pěti stovkám hostů donesly až pod nos ty nejchutnější delikatesy.
Plejeři v čele s kápem Gudym se na jeden večer stali asistenty šéfkuchařů těch nejluxusnějších restaurantů jižní Kalifornie. Bok po boku připravovali několikachodové menu. Podávaly se třeba tygří krevety, křupavé prosciutto, ravioly plněné jehněčí fáší, a dokonce i kachní prsíčka opečená na pánvičce.
Ochutnaly Sára i Bára
„Já taky rád vařím, ale tohle je samozřejmě něco úplně jiného,“ vykládala potenciální reprezentační jednička pro olympiádu v Miláně Dostál. Jeho parťák Mrázek zářil po boku sexy manželky Sáry, Gudas zase rozdával radost, aby vykouzlil úsměv na tváři milované Báry.
Všechno dohromady se rýmovalo báječně. Chvíle pohody si Kačeři přenesli i do zápasu, když po návratu z dlouhého tripu porazili v noci na středu Dallas 3:1 a v polovině měsíce dosáhli na první výhru nového roku.