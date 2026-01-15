Předplatné

Problém pro ZOH? Vladař se zranil, odchytal 20 minut. Palát ani Hertl nebodovali

Český brankář Philadelphie Daniel Vladař
Český brankář Philadelphie Daniel VladařZdroj: ČTK / Jason Franson
Český brankář Philadelphie Daniel Vladař inkasuje proti Tampě
Český brankář Philadelphie Daniel Vladař inkasuje proti Tampě
Radost Tomáše Hertla
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Philadelphia nestačila ve středečním zápase NHL na hokejisty Buffala a prohrála 2:5. Daniel Vladař v brance Flyers inkasoval dva góly a po první třetině musel kvůli zranění střídat. Čeští útošníci Tomáš Hertl a Ondřej Palát z New Jersey si nepřidali do svých statistik jediný kanadský bod.

Na osmadvacetiletého Vladaře, který je v nominaci na únorové olympijské hry v Itálii, letělo během úvodních 20 minut pět střel. Překonali ho obránci Rasmus Dahlin a Mattias Samuelsson.

Do druhé třetiny ho v brance nahradil Samuel Ersson a Vladař se z kabiny po přestávce nevrátil ani na střídačku. Bližší informace o jeho zranění zatím nejsou známé. Buffalu na to, aby vyhrálo čtrnácté z posledních šestnácti utkání, stačilo pouhých 14 střel.

Flyers, za které skórovali Owen Tippett a Trevor Zegras, prohráli počtvrté v řadě a na Východě jim patří jedenáctá příčka.

Tomáš Hertl z Las Vegas ani Ondřej Palát z New Jersey neuzmuli jediný kanadský bod.

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE
52

KonecLIVE
48

KonecLIVE Po prodl.
23

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton305282474
2.Nathan MacKinnonColorado3645814549
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2444684222
5.Leon DraisaitlEdmonton254267478
6.Mikko RantanenDallas184462464
7.Martin NečasColorado2136574541
8.David PastrňákBoston19375642-2
9.Jason RobertsonDallas2728554720
10.Kyle ConnorWinnipeg223254453

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa45236313160:11661
2Carolina47199415158:14260
3Detroit48208416149:14860
4Montreal47179714159:15459
5Islanders46169516138:13055
6Washington47213617153:13554
7Boston47197219155:14654
8Buffalo45196416148:14054
9Toronto46176716153:14953
10Pittsburgh451741014141:13752
11Flyers45157815135:13752
12Florida45213318139:14551
13Devils47168221126:14550
14Ottawa46175519151:15349
15Columbus46128719140:15647
16Rangers48137622126:14746
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas47234911161:13363
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas451661211147:13856
    5Edmonton47185816159:15754
    6Seattle Kraken45156915125:13151
    7Utah47176420145:13150
    8Kings461271116122:13149
    9San Jose451211319143:16249
    10Nashville46157420129:15148
    11Anaheim46148321153:16947
    12Chicago46154720130:14645
    13St. Louis47180821117:16144
    14Calgary46154423119:14042
    15Winnipeg45162522135:14241
    16Vancouver46106525125:16637

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů