Problém pro ZOH? Vladař se zranil, odchytal 20 minut. Palát ani Hertl nebodovali
Philadelphia nestačila ve středečním zápase NHL na hokejisty Buffala a prohrála 2:5. Daniel Vladař v brance Flyers inkasoval dva góly a po první třetině musel kvůli zranění střídat. Čeští útošníci Tomáš Hertl a Ondřej Palát z New Jersey si nepřidali do svých statistik jediný kanadský bod.
Na osmadvacetiletého Vladaře, který je v nominaci na únorové olympijské hry v Itálii, letělo během úvodních 20 minut pět střel. Překonali ho obránci Rasmus Dahlin a Mattias Samuelsson.
Do druhé třetiny ho v brance nahradil Samuel Ersson a Vladař se z kabiny po přestávce nevrátil ani na střídačku. Bližší informace o jeho zranění zatím nejsou známé. Buffalu na to, aby vyhrálo čtrnácté z posledních šestnácti utkání, stačilo pouhých 14 střel.
Flyers, za které skórovali Owen Tippett a Trevor Zegras, prohráli počtvrté v řadě a na Východě jim patří jedenáctá příčka.
Tomáš Hertl z Las Vegas ani Ondřej Palát z New Jersey neuzmuli jediný kanadský bod.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|52
|82
|47
|4
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|45
|81
|45
|49
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|46
|70
|45
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|44
|68
|42
|22
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|47
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|18
|44
|62
|46
|4
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|21
|36
|57
|45
|41
|8.
|David Pastrňák
Boston
|19
|37
|56
|42
|-2
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|28
|55
|47
|20
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|22
|32
|54
|45
|3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|45
|23
|6
|3
|13
|160:116
|61
|2
Carolina
|47
|19
|9
|4
|15
|158:142
|60
|3
Detroit
|48
|20
|8
|4
|16
|149:148
|60
|4
Montreal
|47
|17
|9
|7
|14
|159:154
|59
|5
Islanders
|46
|16
|9
|5
|16
|138:130
|55
|6
Washington
|47
|21
|3
|6
|17
|153:135
|54
|7
Boston
|47
|19
|7
|2
|19
|155:146
|54
|8
Buffalo
|45
|19
|6
|4
|16
|148:140
|54
|9
Toronto
|46
|17
|6
|7
|16
|153:149
|53
|10
Pittsburgh
|45
|17
|4
|10
|14
|141:137
|52
|11
Flyers
|45
|15
|7
|8
|15
|135:137
|52
|12
Florida
|45
|21
|3
|3
|18
|139:145
|51
|13
Devils
|47
|16
|8
|2
|21
|126:145
|50
|14
Ottawa
|46
|17
|5
|5
|19
|151:153
|49
|15
Columbus
|46
|12
|8
|7
|19
|140:156
|47
|16
Rangers
|48
|13
|7
|6
|22
|126:147
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|45
|30
|3
|8
|4
|182:103
|74
|2
Dallas
|47
|23
|4
|9
|11
|161:133
|63
|3
Minnesota
|47
|18
|8
|9
|12
|148:130
|61
|4
Vegas
|45
|16
|6
|12
|11
|147:138
|56
|5
Edmonton
|47
|18
|5
|8
|16
|159:157
|54
|6
Seattle Kraken
|45
|15
|6
|9
|15
|125:131
|51
|7
Utah
|47
|17
|6
|4
|20
|145:131
|50
|8
Kings
|46
|12
|7
|11
|16
|122:131
|49
|9
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|10
Nashville
|46
|15
|7
|4
|20
|129:151
|48
|11
Anaheim
|46
|14
|8
|3
|21
|153:169
|47
|12
Chicago
|46
|15
|4
|7
|20
|130:146
|45
|13
St. Louis
|47
|18
|0
|8
|21
|117:161
|44
|14
Calgary
|46
|15
|4
|4
|23
|119:140
|42
|15
Winnipeg
|45
|16
|2
|5
|22
|135:142
|41
|16
Vancouver
|46
|10
|6
|5
|25
|125:166
|37