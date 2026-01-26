Schick dostal ke kulatinám dojemné přání od manželky: Největší úlovek
Pravděpodobně poslední kulatiny coby profi plejer včera oslavil šutér Patrik Schick. K třicetinám si nadělil výhru 1:0 nad Brémami, k tomu ho u srdce zahřála slova manželky Hany!
„Přejeme ti další fotbalové úspěchy, spoustu gólů i úlovků. Ať záříš ve všem, co děláš, máme tě rádi,“ vzkázala přes ě rádi,“ vzkázala přes Instagram jeho krasavice i za dceru Victorii (5) a syna Nicolase.
Dojemný vzkaz Hana doplnila fotkami Patrika s ratolestmi z kopané a nezapomněla ani na manželův koníček – rybolov. Ke snímku Schickovy namakané postavy pak dopsala: „I když největší úlovek jseš ty!“
Témata: fotbal, Instagram, Patrik Schick, Brémy