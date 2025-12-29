Lásky Hložka, Schicka a Kováře vyrazily na dovču: Kočky v teple!

Autor: nem
Sexy výběr nároďáku v exotice. Zleva Hložkova Veronika, Schickova Hana a Kovářova Andrea.
Vánoce Patrika Schicka.
Verčin Adam.
Andrejčin Matěj.
Hančin Patrik.
V letadle se choulily pod dekami.
Šaty vybírala pečlivě
Zasnoubili se v lednu.
Veronika v tréninkové svatební róbě
Adam se po zranění vrátil do kádru Hoff enheimu.
Leverkusenská česká banda, kdy ještě hráli spolu v týmu
Všichni se potkali i v Dubaji
Adam Hložek s Veronikou si užívali již v Dubaji
Hložkova Veronika v Dubaji
Vánoce Matěje Kováře.

Vztahy je třeba utužovat a partu tmelit. A jelikož v české kotlině panují protivné holomrazy, vyrazily kočky hvězd fotbalového nároďáku do tepla.

Na dámskou jízdu do exotiky se vydaly snoubenka forvarda Adama Hložka (23) Veronika, manželka útočníka Patrika Schicka (29) Hana a láska brankáře Matěje Kováře (25) Andrea.

Svého času byly všechny tři krásky se svými miláčky v Leverkusenu, jenže kopaná je nevyzpytatelná řehole, která poslala Hložka do Hoffenheimu a Kováře do Eindhovenu. A tak se teď koukáte na sexy výběr reprezentace při dostaveníčku na neutrální půdě.

