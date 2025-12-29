Lásky Hložka, Schicka a Kováře vyrazily na dovču: Kočky v teple!
Vztahy je třeba utužovat a partu tmelit. A jelikož v české kotlině panují protivné holomrazy, vyrazily kočky hvězd fotbalového nároďáku do tepla.
Na dámskou jízdu do exotiky se vydaly snoubenka forvarda Adama Hložka (23) Veronika, manželka útočníka Patrika Schicka (29) Hana a láska brankáře Matěje Kováře (25) Andrea.
Svého času byly všechny tři krásky se svými miláčky v Leverkusenu, jenže kopaná je nevyzpytatelná řehole, která poslala Hložka do Hoffenheimu a Kováře do Eindhovenu. A tak se teď koukáte na sexy výběr reprezentace při dostaveníčku na neutrální půdě.
