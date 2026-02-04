Předplatné

Palát zapsal přihrávku proti Crosbymu. Vladař slaví, Dostál byl blízko k nule

ČTK, iSport.cz
NHL
Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie 26 zákroky k domácí výhře 4:2 nad Washingtonem. Islanders porazili na svém ledě Pittsburgh 5:4 v prodloužení i díky přihrávce Ondřeje Paláta. Lukáš Dostál v brance Anaheimu vychytal výhru, o čisté konto přišel až v 56. minutě.

Philadelphia vedla trefami Owena Tippetta a Carla Grundströma 2:0. Vladař inkasoval poprvé ve 29. minutě, ve kterém jej překonal Alexej Protas z přečíslení v oslabení a snížil. V úvodu třetí třetiny vyrovnal z dorážky Anthony Beauvillier. Více český gólman hráčům Washingtonu nedovolil a v čase 54:37 rozhodl Jamie Drysdale gólem v přesilové hře. Výhru Flyers zpečetil do prázdné branky Rasmus Ristolainen.

Palát se zaskvěl v premiéře za Islanders gólem a asistencí, v dalších třech zápasech ale vyšel naprázdno. Další bod si připsal v úterý proti Pittsburghu, když po jeho přihrávce dostal Matthew Schaefer tým střelou od modré čáry do vedení 2:1.

New York v prostřední třetině dvakrát inkasoval a ve třetí části vyrovnal na 3:3 a 4:4. Prodloužení ukončil Bo Horvat svým druhým gólem v utkání a byl vyhlášen první hvězdou duelu.

Lukáš Dostál zapsal výhru 4:2 proti Seattlu, o nulu přišel až v 56. minutě.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955711
2.Nathan MacKinnonColorado4051915444
3.Nikita KučerovTampa2959885129
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815411
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785411
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3237695710
8.Mikko RantanenDallas204868532
9.Mark ScheifeleWinnipeg274067552
10.Nick SuzukiMontreal1847655625

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa54279414193:13976
2Carolina562510615195:16376
3Detroit572310618173:17172
4Buffalo56266618193:17170
5Montreal562011817194:18670
6Pittsburgh552441215187:16768
7Boston56248420191:17768
8Islanders572110521166:16167
9Washington58235723185:17563
10Columbus55199720175:17763
11Toronto57198921188:19463
12Ottawa56225722189:18361
13Flyers551871020166:17860
14Florida55235324168:18159
15Devils561810226145:17258
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5433399208:13681
    2Minnesota5721121014190:16476
    3Dallas56276914188:15675
    4Vegas551871416182:17664
    5Edmonton57217821195:19064
    6Anaheim561812323185:19563
    7Utah56227423179:15662
    8Seattle Kraken55206920158:16361
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose541611423169:18958
    11Nashville55197623162:18858
    12Chicago56175925154:18153
    13Winnipeg55202825159:17052
    14Calgary55184627138:16650
    15St. Louis56191927143:19849
    16Vancouver56126632147:20542

