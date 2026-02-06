Do Cibulkové se pustila manželka jejího milence, ale... Nečekané svědectví!
Kdo tady lže? K rozpadu vztahu Dominiky Cibulkové se před pár dny vyjádřila její údajná sokyně v lásce Alexandra. Ta tvrdí, že jí slovenská tenistka odloudila manžela. Jenže její slova teď popřel zdroj z okolí rodiny Vinczeových. Manželství Dominičina milence prý skřípalo už pořádně dlouho!
Když slovenská média pátrala po tom, kdo Michala Navaru po boku Dominiky nahradil, jako vodítko posloužila fotka z loňského března. Na ní se Dominika i její muž nechali zvěčnit s kolegyní Irinou a Michalovým obchodním partnerem Tiborem Vinczem a jeho ženou Sašou. Právě tento blízký spolupracovník se nyní začal po boku Cibulkové objevovat.
Zdroj z jejího okolí však popírá tvrzení Tiborovy manželky Alexandry, která na Dominiku ukazuje jako na rozvracečku (její zpověď čtěte TADY >>). „Sandy znám roky, stejně jako Tibora. Pokud vím, jejich vztah byl v krizi už delší dobu a fakticky přestali fungovat jako pár ještě koncem roku 2024,“ domnívá se žena, která poskytla vyjádření webu Topky.sk. Proč tedy byla Alexandra spolu se svým mužem na loňské březnové oslavě?
„Jestli si dobře pamatuji, tak Sandy byla na oslavu pozvaná především jako máma jejich dítěte, protože jako rodiče spolu dobře vycházeli. V té době už netvořili pár, ačkoliv vím, že se o to ještě později pokoušeli,“ tvrdí zdroj, podle kterého Dominika s Alexandrou nebyly žádné velké kamarádky. „Znaly se, komunikovaly kvůli dětem, ale mluvit o blízkém přátelství nebo důvěře je dost přehnané,“ dodala.
Jiné to však bylo v případě Tibora, který měl k manželům Navarovým velmi blízko. „On se s nimi skutečně navštěvoval a byl jejich rodinný kamarád. To byl i důvod, proč byl na oslavě,“ říká dotyčná. Faktem prý zůstává, že už před ní se Vinczeovi otevřeně bavili o rozvodu a dohodě, nešlo tedy o žádné překvapení ze dne na den.
Kdo si tedy s kým začal a zpečetil tak definitivní konec dvou vztahů? To vědí nejspíš jen Dominika s Michalem a Tibor s Alexandrou. „Nejsem na ničí straně, ale nesedí mi, že Dominika je označována za hlavní důvod rozpadu jejich manželství. Takto se to podle mě zjednodušit nedá. Jejich svazek nebyl funkční dlouho, lidé z okolí to věděli. Nebylo to o jedné ženě nebo jedné události,“ tvrdí žena, která má mít k rodině blízko. Současně ale nesdílí obraz, do jakého Alexandra vykreslila Michala Navaru. „Vyznělo to, jako kdyby byl jediný dokonalý manžel a morální vítěz celého příběhu. Jenže ani tam to podle mě není tak černobílé,“ uzavřela.