Manželka brankáře Čecha poprvé otevřeně o rozvodu: Byl mi nevěrný!
Měla to být romantická oslava ve dvou na Apeninském poloostrově... Místo toho si Martina Čechová (44) vyslechla od manžela, bývalého reprezentačního gólmana Petra Čecha (44), přiznání o největší zradě! Za nevěru ho poslala navždy k šípku.
Byl to pro všechny šok, když loni v létě společně oznámili na Instagramu, že jim po 22 letech krachlo manželství. Teď o tom Martina poprvé otevřeně promluvila v britském podcastu Chin Wags. „Byli jsme spolu celkem 26 let. Naše cesta skončila, když jsem Petra vzala do Itálie na jeho narozeniny. On mi tam totiž přiznal, že mi byl nevěrný!“ odhalila.
Naléhal marně
A prozradila, že to byla nakonec ona, kdo vztah definitivně ukončil. „Petr chtěl se mnou zůstat a manželství zachránit. Ale já se rozhodla, že nechci. Protože když tě někdo nerespektuje, neváží si tě, je čas se odloučit. Stála jsem si za svým, i když naléhal na to dát to do pořádku,“ poodkryla Martina, která s »Čechínem« randila od střední školy.
„Nečekala jsem to. Myslela jsem si, že jsme spolu šťastní. Člověk pak pochybuje o minulosti, jestli ten vztah byl vůbec opravdový. Navíc vám to zničí plány na další budoucnost,“ pokračovala o době temna.
Chybělo mu...
„Petrovi přeju jen to nejlepší. Ale teď už musí žít beze mě,“ vyslala vzkaz skrze mikrofon a přidala, proč podle ní mohlo dojít k podvodu: „Velký díl na našem odloučení mohl hrát konec kariéry. Protože při fotbalu byl zvyklý na režim, vytíženost, adrenalin i pozornost. A pak vše tohle náhle zmizí...“ zamyslela se.
„Je to pro mě stále živé a moc bolestivé. Ale myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Pomohlo mi se přes to všechno přenést, i protože jsem se vždy spoléhala na sebe. Nebyla jsem na něm závislá, dokázala rozjet vlastní byznys a zachovat si vlastní tvář,“ uzavřela Čechová, jež si jako certifikovaná fitness instruktorka otevřela v roce 2020 v Anglii vlastní studio.
BEZ SIGNÁLŮ KRIZE
„Neměla jsem žádné signály, že bychom nefungovali jako pár. Takže to byl pro mě šok. Ano, když se člověk podívá zpátky, zjistí, že jisté náznaky byly, ale brala jsem to jako jev spojený s koncem kariéry a jeho rozhlížením se, co dál.“