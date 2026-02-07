Strach o legendu Sáblíkovou: Noční vzkaz z postele
Slavnostního zahájení se neúčastnila, s tím se počítalo. Legenda světového rychlobruslení Martina Sáblíková měla dnes na svých šestých olympijských hrách nastoupit do závodu na 3000 metrů a tak nástup na San Siru nepřipadal v úvahu. Jenže ještě v noci zveřejnila na svém účtu vzkaz, který vyvolává obavy.
Schoulená pod peřinou, v čepici a rukavicích a se zoufalým výrazem... Na Martinu Sáblíkovou udeřila těsně před olympijským závodem nemoc. „Ať se zítra stane cokoli, budu tam. A na svých posledních olympijských hrách se postavím na start," napsala anglicky před půlnocí a ještě v mateřštině dodala: „Jeden za všechny..."
Na bitvu s bacilem má Martina čas do 16 hodin, kdy její závod propukne. Na této trati získala zlato ve Vancouveru a stříbro v Soči, před čtyřmi lety skončila čtvrtá, ale v Miláně mezi favoritky nepatří.
Nejlepšími výsledky Sáblíkové v sezoně jsou na trojce šestá místa v Salt Lake City a Inzellu. Největšími favoritkami jsou vedoucí žena Světového poháru Norka Ragne Wiklundová a pětinásobná mistryně světa Joy Beuneová z Nizozemska.